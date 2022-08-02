سماع دوي مقاتلات صينية تحلق باتجاه تايوان

أفادت شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية بأنه سمع دوي مقاتلات صينية في محافظة فوجيان تحلق باتجاه تايوان، التي وصلت إليها رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي، اليوم الثلاثاء.

إغلاق مضيق تايوان

وحسب المعلومات فقد أغلقت الصين مضيق تايوان أمام الطائرات المدنية، وفقًا لروسيا اليوم.

تحذيرات صينية

وحذر المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو لي جيان، يوم أمس الإثنين، مرة أخرى الولايات المتحدة من أن «جيش التحرير الشعبي الصيني لن يقف مكتوف الأيدي إذا زارت بيلوسي تايوان»، مشيرا إلى أن «الصين أعربت مرارا للولايات المتحدة عن شواغلها البالغة بشأن هذه المسألة وموقفها الرسمي المتمثل في معارضتها الحازمة للزيارة، وشددت على العواقب الوخيمة إذا أجرت بيلوسي تلك الزيارة».