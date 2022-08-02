«الأرصاد»: انخفاض درجات الحرارة وتحسن الطقس بداية الأسبوع المقبل

على مدار الأيام القليلة الماضية، شهدت محافظات مصر ارتفاعا في درجات الحرارة، ما دفع كثيرا من المواطنين للتساؤل عن موعد انتهاء هذه الموجة الحارة، وهذا ما أوضحته هيئة الأرصاد الجوية بإعلانها عن موعد تحسن حالة الطقس.

وأوضحت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن شهر أغسطس الجاري هو ذروة فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة، والذي يشهد دائما ارتفاع نسبة الرطوبة، والتي تعمل بدورها على زيادة الإحساس بارتفاع درجات الحرارة.

وأضافت «غانم»، أنه بداية من الأسبوع المقبل سيكون هناك انخفاض في درجات الحرارة، لتكون أقل من المعدلات الحالية بقيمة تصل إلى درجتين مئويتين، وبداية من يوم الأحد المقبل ستكون درجة الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى 34 مئوية، وستشهد كل الأنحاء انخفاضا طفيفا في درجات الحرارة.

هل يشهد فصل الصيف موجة حارة أخرى؟

وأوضحت «غانم»، أنه من الوارد أن يشهد فصل الصيف موجات أخرى من الطقس شديد الحرارة، لكن العامل الأساسي خلال هذا الشهر هو ارتفاع نسبة الرطوبة، والذي يؤثر على درجات الحرارة المحسوسة ليشعر المواطن بارتفاعها بقيمة أعلى بـ3 درجات.

توقعات بسقوط أمطار خفيفة

وعن التوقعات الخاصة بسقوط الأمطار مثلما حدث في الإمارات والسعودية، أوضحت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن الفترة المقبلة قد تشهد فرصا لسقوط أمطار صيفية خفيفة معتاد عليها في جنوب الصعيد وحلايب وشلاتين وسلاسل جبال البحر الأحمر، ولن تصل إلى درجة الأمطار التي شهدتها بعض البلدان العربية.

وذكرت، أنه بداية من شهر أغسطس الجاري حتى نهاية شهر سبتمبر المقبل، من المتوقع أن يكون هناك ارتفاع في الحزام المداري، ما قد يؤدي لسقوط أمطار على محافظات مصر.