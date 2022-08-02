زوج شاهيناز بعد نقلها للمستشفى: تعاني من مشاكل في القولون وإرهاق بالعمل

أعلنت المطربة شاهيناز، تعرضها لوعكة صحية شديدة، ما أدى لنقلها إلى أحد المستشفيات، وذلك عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، مطالبة الجمهور بالدعاء لها.

شاهيناز تكشف عن تعرضها لوعكة صحية

نشرت شاهيناز، صورة وهي ترقد على سرير بالمستشفى، قائلة: «دعواتكم بالشفا اللهم أنت الشافي المعافي لا شفاء إلا شفائك».

كما أوضح الملحن آدم حسين زوج الفنانة شاهيناز، في تصريحات خاصة لـ«الوطن» تفاصيل حالتها الصحية، قائلا: «حالة شاهيناز مستقرة وجيدة، ونقلت للمستشفى بسبب مشاكل في القولون ازدادت عليها بسبب الإرهاق في العمل».

آخر أعمال شاهيناز

الفنانة شاهيناز طرحت مؤخرا أغنيتين، تحت عنوان «ولا أول مرة» وأغنية «ادفع اللي عليك» عبر صفحتها الرسمية الخاصة بمختلف المنصات السمعية والإلكترونية.

أغنية «ولا أول مرة»، كلمات وألحان محمد غريب، وتوزيع آدم حسين، والأغنية الثانية بعنوان «ادفع اللي عليك»، كلمات وألحان محمد غريب، وتوزيع آدم حسين.

الفنانة شاهيناز، كانت قد ظهرت ممثلة في إحدى قصص «حكايتي مع الزمان» من مسلسل «إلا أنا» الذي كان يعرض على شاشة قناة «Dmc»، إذ حلت ضيف شرف في الحلقة الرابعة، إذ جسدت دور فتاة ابنة صديق أحمد خليل، وهي تجربة لم تستكملها شاهيناز مرة أخرى.

يذكر أن شاهيناز كانت النجمة الأولى من برنامج المواهب الشهير «ستار ميكر».