نانسي بيلوسي: زيارة تايوان لا تتعارض مع سياسة أمريكا.. ومستمرون في دعمها

قالت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي، قبل قليل، في أول تصريح لها عقب وصولها مطار تايوان، إن المباحثات المشتركة بين أمريكا وتايوان تشمل الدعم الأمريكي لهم، وفقا لنبأ عاجل بثته قناة «العربية».

أول تصريح لـ«بيلوسي» من تايوان

وأضافت «بيلوسي»، أن واشنطن تتعهد بدعم تايوان، معربة عن أن زيارتها إليها لا تتعارض مع سياسة الولايات المتحدة الأمريكية، قائلة: «دعمنا لتايوان أكبر من أي وقت مضى».

وقالت وزارة الخارجية الصينية، إن الولايات المتحدة الأمريكية باتت أكبر تهديد للسلام في العالم، ووصفت زيارة نانسي بيلوسي إلى تايوان بـ«البلطجة».

وصول «بيلوسي» إلى تايوان

ووصلت رئيسة مجلس النواب الأمريكي «نانسي بيلوسي» إلى مطار تايوان، وفقا لنبأ عاجل بثته قناة «العربية» قبل قليل.