ضبط 97 بطاقة تموينية داخل أحد المخابز البلدية بالإسكندرية

شنت الرقابة التموينية بالإسكندرية، اليوم الثلاثاء، عدة حملات على المخابز البلدية، وذلك بناءً على توجيهات المحاسب محمد سعد الله، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية.

تشديد الرقابة على المخابز بالإسكندرية

وأمر وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بتشديد الرقابة على المخابز البلدية بالإسكندرية، ومتابعة حركة الدقيق البلدي المدعم، وذلك حفاظًا على مقدرات الدولة.

ونفذت ادارة الرقابة التموينية اليوم بالمديرية حملات على المخابز البلدية، بقيادة مؤنس محمد، المشرف على إدارة الرقابة بالمديرية، وأسفرت الحملات عن ضبط عدد 97 بطاقة تموينية داخل أحد المخابز البلدية، حيث قام بتجميعها بهدف الضرب الوهمي، بغرض التربح غير المشروع من أموال الدعم.

حملات مكثفة على المخابز البلدية بالإسكندرية

وأكدت الرقابة التموينية على متابعتها للحملات، وعمل المحاضر اللازمة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه هذه المخالفات.

جاء ذلك بالتزامن مع جولات وكيل الوزارة الميدانية، التي شملت المرور على بعض مراكز الخدمات التموينية، وبالتحديد مركز تموين حي شرق، تفقد خلالها وكيل الوزارة سلسلة إجراءات الخدمات التي تقدم للمواطن وجودتها، بالإضافة إلى زيارة مركز خدمات طوسون، متابعاً آلية أداء الخدمات إلى المواطنين، وتم التوجيه باستمرار كفاءة تقديم الخدمات، حتى تتواكب مع التطوير الذي تبنته الوزارة للنهوض بقطاعات خدمة المواطنين.