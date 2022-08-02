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محمود مسلم

رئيس جامعة الإسكندرية يعين 5 وكلاء جدد للكليات

كتب:

كيرلس مجدى
01:20 م | الثلاثاء 02 أغسطس 2022
رئيس جامعة الإسكندرية - أرشيفية

رئيس جامعة الإسكندرية - أرشيفية

أصدر الدكتور عبدالعزيز قنصوة، رئيس جامعة الإسكندرية، قرارات بتعيين وكلاء بكليات الزراعة والتربية والسياحة والتمريض، حيث أصدر قرارًا بتعيين عدد 5 وكلاء جدد.

تعيينات وكلاء جدد لكليات جامعة الإسكندرية 

وشهدت التعينات الجديدة تعيين وكيلي لكلية التربية بينما جاء نصيب كليات الزراعة والسياحة والتمريض، بتعيين وكيل لكلا منهما وذلك على النحو التالي:

أسماء الوكلاء المعينين

- تعيين الدكتورة هبة صبرى عطيه سلامة ـ الأستاذ بقسم علوم المحاصيل بكلية الزراعة وكيلاً للكلية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة لمدة ثلاث سنوات. 

- تعيين الدكتورة السيدة محمود إبراهيم سعد ـ الأستاذ بقسم الإدارة التربوية بكلية التربية، وكيلاً للكلية لشؤون الدراسات العليا والبحوث لمدة ثلاث سنوات. 

- تعيين الدكتور سالم عبدالرازق سليمان المصري ـ الأستاذ بقسم اللغة العربية بكلية التربية وكيلاً للكلية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة لمدة ثلاث سنوات. 

- تعيين الدكتورة دينا محمد عز الدين توفيق أحمد ـ الأستاذ بقسم الارشاد السياحى بكلية السياحة والفنادق جامعة الإسكندرية وكيلاً للكلية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة لمدة ثلاث سنوات. 

- تعيين الدكتورة وفاء محمد العروسى السيد عبدالحق ـ الأستاذ بقسم تمريض الأطفال بكلية التمريض وكيلاً للكلية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة لمدة ثلاث سنوات.

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