محو أمية 156 سيدة بالظهير الريفي في الإسكندرية ضمن «حياة كريمة»

استقبلت فصول محو الأمية 156 سيدة في لجان الامتحانات، وذلك في إطار تنفيذ مبادرة حياة كريمة والعمل على تنمية الأسرة الريفية، تحت رعاية المهندس طارق زكي محمد صالح وكيل وزارة الزراعة بالإسكندرية، والمهندسة تريزة سعد عطا الله مدير عام الإدارة العامة للإرشاد الزراعي، والدكتورة دعاء خميس محمد مدير إدارة شئون الإرشاد الزراعي، والمهندس محمد أبو جبل مدير الإدارة الزراعية ببرج العرب، والمهندسة ڤيڤيان فرج نجيب مسئول التنمية الريفية بالمديرية والمهندس رأفت محمد علي رئيس قسم الإرشاد ببرج العرب.

تفاصيل دخول امتحانات محو الأمية

دخل امتحان اللجنة الأولى لدورة يوليو 2022، عدد 3 فصول من برج العرب القديم، بعدد 71 سيدة ذات المستوى الأفضل، بينما شهد دخول امتحان اللجنة الثانية عدد فصلين من نجع كحلة وأبو الريش من كينج مريوط، بعدد 85 سيدة ذات المستوى الأفضل، ليبلغ إجمالي عدد السيدات في اللجنتين الأولى والثانية 156 سيدة، ومتبقي اللجنه الثالثة والرابعة.

حرص الجامعات على تنفيذ مبادرة حياة كريمة لمحو أمية المواطنين

وتحرص الجامعات على دعم رؤية مصر 2030، والمساهمة في تنفيذ استراتيجية بناء الإنسان، بالتعاون مع مبادرة حياة كريمة لمحو أمية المواطنين بالريف المصري، واستغلال إمكانيات الجامعات المصرية والاستفادة من قدراتها في محو الأمية، وتعليم الكبار، بالإضافة إلى إطلاق عدة مسابقات على مستوى الجامعات والمعاهد للتنافس على أفضل جائزة جامعة في مواجهة مشكلة الأمية.

وتلتزم الوزارة بإعداد قائمة الدارسين بالشرائح العمرية 16 عامًا فأكثر، كاملة البيانات «الاسم، الجنس، السن، الحالة التعليمية»، وفقًا للنموذج المعد لذلك، والصادر من الهيئة، لتسجيلها على قاعدة بيانات الدارسين، وتساهم في توفير فرص عمل للناجحين المتحررين من الأمية، والمشاركة مع الهيئة في التغطية الإعلامية بوسائل الإعلام، والمشاركة في القوافل الإعلامية لرفع الوعي المجتمعي بأهمية التعليم، وإبراز بعض النماذج الناجحة بالمشروع.

الفئة المستهدفة من مبادرة حياة كريمة لمحو الأمية

وتستهدف مبادرة حياة كريمة القرى الأكثر احيتاجًا، وتكون الفئة المستهدفة من سن 16 سنة حتى 35 سنة، على أن يكون هناك استثناء لبعض فئات 35 سنة فأكثر، بشرط الاستعداد التام للدراسة وتلقي العلم، على أن تكون مدة الدراسة من 3 إلى 6 أشهر، وألا يتم دخول الامتحان لأي دارس إلا ببطاقة الرقم القومي.