سعر الدولار اليوم الأربعاء 3-8-2022 في البنوك المصرية

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري من أبرز العبارات التي تشهد عمليات بحث كبيرة من المواطنين، حيث إنّه من أبرز الأوراق النقدية التي يهتم المواطنون بالبحث عنها في البنوك المختلفة الحكومية والخاصة.

واستمرارا للخدمات نقدم سعر الدولار في في عدد من البنوك المختلفة وفق التحديث الصباحي لكل بنك على الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص به، اليوم الأربعاء الموافق 3 أغسطس الحالي، وذلك على النحو التالي:

سعر الدولار في البنوك المصرية

سجل سعر الدولار في بنك مصر نحو 18.99 جنيه للشراء و19.05 جنيه للبيع، وفق الموقع الإلكتروني الرسمي للبنك، كما سجل سعر الدولار في بنك قناة السويس نحو 18.97 جنيه للشراء و18.99 جنيه للبيع، وفي البنك التجاري الدولي CIB، سجل سعر الدولار 18.93 جنيه للشراء و18.99 جنيه للبيع، وفق تحديث البنك عبر الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص به، وبلغ الدولار في البنك الأهلي 18.99 جنيه للشراء و19.05 جنيه للبيع، حسب الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بالبنك الأهلي.

سعر الدولار في البنك المركزي

وفي البنك المركزي المصري سجل سعر الدولار نحو 18.97 جنيه للشراء و19.00 جنيه للبيع، وفق الموقع الإلكتروني الرسمي للبنك.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

وسجل الدولار في بنك الإسكندرية 18.97 جنيه للشراء و19.07 جنيه للبيع، وفق الموقع الإلكتروني الرسمي للبنك اليوم الأربعاء 3 أغسطس.

سعر الدولار في المصرف المتحد

وسجل اليوم الدولار في بنك المصرف المتحد 18.99 جنيه للبيع و18.91 جنيه للشراء، اليوم الأربعاء 3 أغسطس الحالي.

يذكر أنّه تمّ تداول مؤشر الدولار بالقرب من 105 نقاط اليوم أمس الثلاثاء، عند أدنى مستوياته في 4 أسابيع، إذ عززت المخاطر المتزايدة للركود الأمريكي من التوقعات الخاصة بتشديد أقل حدة من مجلس الاحتياطي الفيدرالي في الأشهر المقبلة.