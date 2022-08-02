«استراتيجية الصف المقلوب».. رسالة دكتوراه بالمنيا حول النظم الزخرفية

ناقشت كلية التربية الفنية بجامعة المنيا، أول رسالة دكتوراه في تخصص المناهج وطرق التدريس بعنوان «برنامج قائم على استراتيجية الصف المقلوب والاتجاه نحوه لتنمية بعض مهارات التصميم الزخرفي لدى طلاب التربية الفنية بالمرحلة الجامعية»، للباحث محمد منير محمد سمير عبد المقصود غازي، خريج الدفعة الأولى للبرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة، وباحث بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء.

أشرف على الدراسة الدكتورة أمل محمد محمود محمد أبوزيد، أستاذ المناهج وطرق تدريس وعميد كلية التربية الفنية بجامعة المنيا، والدكتورة نجوى علي محمد، أستاذ التصميم المساعد بقسم التصميمات الزخرفية ووكيل كلية التربية الفنية لشئون التعليم والطلاب.

دور التكنولوجيا في التعليم العالي

قدمت الدراسة برنامج تعليمي متكامل قائم على استراتيجية الصف المقلوب لمقرر "النظم الزخرفية في التراث" لطلاب الفرقة الثانية بالكلية، حيث يدعم البرنامج المقترح دور التكنولوجيا في التعليم العالي، ويأتي في ضوء الإتجاه نحو التحول الرقمي في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي من خلال إستخدام إستراتيجيات التعليم المدمج أو الهجين خاصةً في أوقات الجوائح الصحية.

التركيز على مستويات التذكر والفهم

وأوضح الباحث أن استراتيجية "الصفوف المقلوبة" تسهم في تسريع وتيرة تحسين نواتج التعلم عبر الانتقال من التركيز على مستويات التذكر والفهم إلى مستويات أعلي تتضمن التحليل والتقويم والابتكار، كما تلبي في الوقت ذاته احتياجات الدول لإعداد طلاب اليوم لمتطلبات العمل في الغد من خلال التركيز على مهارات المستقبل، بالإضافة إلى ما يقدمه هذا النموذج من مرونة للأنظمة التعليمية تعزز من قدراتها على تحمل الصدمات وتضمن استمرارية الأعمال المرتبطة بالتعليم في الأحوال غير العادية مثل حالات الكوارث والأزمات.

وقال الباحث إن مقرر "النظم الزخرفية في التراث" يتضمن استعراض الإنتاج الفني الثري للتراث المصري القديم، والتراث القبطي، والإسلامي، والشعبي، مشيرًا إلى اعتماد التطبيق على باقة متنوعة من الوسائل التعليمية التي تضمنت أفلام الفيديو من إعداد الباحث، والزيارات المتحفية الافتراضية التي توفرها وزارة السياحة والآثار لمتاحف الفن الإسلامي والقبطي وعدد من الأماكن الأثرية الفرعونية.

كما استفادت الدراسة من كتاب "الأعمدة السبعة للشخصية المصرية" للدكتور ميلاد حنا، كأحد المصادر الرئيسية لدراسة فلسفة الشخصية المصرية وعلاقتها بالتراث المصري البصري والفني المتراكم على مر العصور، بالإضافة إلى عدد كبير من الكتب والمصادر الأخرى المتخصصة في التراث المصري والتصميم الزخرفي.

ضمت لجنة المناقشة والحكم: الدكتور أحمد سيد محمد مرسي، أستاذ مناهج وطرق تدريس التربية الفنية المتفرغ وعميد كلية التربية النوعية الأسبق بجامعة القاهرة "رئيسًا ومناقشا"، والدكتورة أمل محمد محمود أبو زيد، أستاذ مناهج وطرق تدريس التربية الفنية وعميد كلية التربية الفنية بجامعة المنيا "مشرفًا"، والدكتورة زينب محمود أحمد على، أستاذ مناهج وطرق تدريس التربية الفنية وعميد كلية التربية النوعية سابقًا بجامعة سوهاج "مناقشًا"، ودكتورة نجوي علي محمد، أستاذ التصميم المساعد بقسم التصميمات الزخرفية ووكيل كلية التربية الفنية لشئون التعليم "مشرفًا".

وجامعة المنيا تعد من أوائل الجامعات المصرية التي قدمت خطة تطبيق نمط التعليم الهجين لوزارة التعليم العالي، بجهود ودعم من إدارة الجامعة المتمثلة في الدكتور مصطفي عبد النبي، رئيس الجامعة، الدكتور عصام فرحات، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وقد حققت مستويات متميزة من الجودة في الأداء والإنجاز الكبير في تحويل المقررات الجامعية إلى مقررات إلكترونية.