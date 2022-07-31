محافظ المنيا يصدر قرارا بالموافقة على ترقية 15959 معلما وأخصائيا

أصدر اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا القرار رقم (490) لسنة 2022، بشأن الموافقة على ترقية 15959 من أعضاء هيئة التعليم بالمحافظة من شاغلى وظائف المعلمين وما يقابلها من الأخصائيين الاجتماعيين والأخصائيين النفسيين وأخصائيي التكنولوجيا وأخصائيي الصحافة والإعلام وأمناء المكتبات الذين استوفوا باقي متطلبات الترقية إلى الوظيفة الأعلى طبقا لأحكام القانون رقم 155لسنة 2007 وتعديلاته ولائحته التنفيذية والبالغ عددهم 15959 معلما وأخصائيا و66 معلما وأخصائيا من الحاصلين على إجازة مرضية بأجر كامل.

منح المرقين بدل الاعتماد

وتضمن قرار محافظ المنيا منح «المرقين» بدل الاعتماد المقرر قانوناً وعلاوة الترقية، اعتباراً من أول الشهر التالي لصدور القرار.

الاهتمام بالعنصر البشري من أعضاء هيئة التدريس

ويأتي قرار محافظ المنيا، في إطار تنفيذ توجهات القيادة السياسية، للارتقاء بالمنظومة التعليمية ورفع كفاءة المعلمين بكل مراحل التعليم، والاهتمام بالعنصر البشري من أعضاء هيئة التدريس والحرص على دعم المعلمين مهنيا واجتماعي.