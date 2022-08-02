مصرع طفل دهسه لودر في قرية زعبرة بالمنيا.. «السائق هرب بعد ما خبطه»

لقي طفل مصرعه، اليوم الثلاثاء، متأثرا بإصابته بعدما دهسه لودر أثناء عبوره الشارع بقرية زعبرة التابعة لمركز ديرمواس في أقصى جنوب محافظة المنيا، وجرى تحرير المحضر اللازم بالواقعة.

وصول طفل لمستشفى ديرمواس جثة هامدة

تلقى اللواء أسامة عبد العظيم، مساعد وزير الداخلية لأمن المنيا، إخطارا من مأمور مركز شرطة ديرمواس، بورود إشارة من غرفة عمليات النجدة، تفيد وصول طفل مقيم بقرية زعبرة إلى المستشفى العام جثة هامدة، وبانتقال رجال الشرطة والبحث الجنائي تبين مصرع الطفل «إسلام علي»، 9 سنوات، حيث صدمه لودر أثناء عبور الشارع بقرية زعبرة، وفر السائق هاربا.

جهود لضبط وإحضار سائق اللودر

تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى ديرمواس العام تحت تصرف النيابة التي باشرت التحقيق، وقررت انتداب مفتش الصحة لتوقيع الكشف الطبي على الجثة ومعرفة سبب الوفاة، كما كلفت إدارة البحث الجنائي بسرعة ضبط وإحضار السائق، والتحفظ على اللودر بمكان الحادث.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.