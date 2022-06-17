مصرع طفل صعقا بالكهرباء والعثور على جثة طالب غارقا في نيل المنيا

لقي طفل مصرعه إثر تعرضه لصعق كهربائي أثناء عبثه بمروحة كهربائية في مزرعة ملك والده في غرب مركز المنيا، فيما عثرت الشرطة على جثة طالب غارقا في مياه نهر النيل في ظروف غامضة وجرى نقلها إلى مشرحة مستشفى المنيا الجامعي لحين التحري والتحقيق حول الظروف والملابسات.

ملامسة سلك كهربائي ومصرع طفل

وتلقت الأجهزة الأمنية بلاغا يفيد بوفاة طفل داخل مزرعة كائنة غرب مركز المنيا، على إثر ملامسة أحد الأسلاك الكهربائية المكشوفة، مما أدى إلى وفاته في الحال.

وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف وقوات الأمن إلى مكان الحادث، وتبين وجود الطفل ن _ أ _ ط، 15 عاما، جثة هامدة، وكشفت التحريات الأولية لإدارة البحث الجنائي أن سبب مصرع الطفل ملامسة أحد الإسلاك الكهربائية خلال عبثة بمروحة كائنة بمزرعة والده.

جثة شاب طافية بمياه النيل

على جانب آخر، تكثف الأجهزة الأمنية من جهودها لكشف ملابسات العثور على جثة شاب غارقا في مياه النيل أسفل كوبري في ظروف غامضة.

وتلقت الأجهزة الأمنية أخطار من مأمور قسم شرطة المنيا يفيد العثور على جثة شخص بمياه النيل اسفل كوبرى المنيا.

أفادت التحريات الأولية أن شاب سقط في مياه النيل في ظروف غامضة ويدعى ك خ 19 سنة، طالب.

تم التحفظ علي الجثة بمشرحة المستشفى الجامعي بالمنيا تحت تصرف النيابة العامة، لحين إصدار تقرير مفتش صحة المركز لبيان هل توجد شبهة جنائية بالوفاة من عدمه، وتكثف الأجهزة الأمنية ومباحث القسم، التحريات للوقوف على أسباب الواقعة.