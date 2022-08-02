أسامة ربيع: عبور 125 مليون طن بقناة السويس وتسجيل أعلى عائد شهري

قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إن القناة حققت أعلى عائد من مرور السفن هذا العام، بما يؤكد الثقة الدولية في هيئة القناة ومستوى الخدمات التي تقدمها للسفن، لافتا إلى أن قناة السويس شهدت العام الجاري عبور 85 سفينة في وقت واحد، وهذا الأعلى مقارنة بالعام الماضي بنسبة 25%.

قناة السويس: عبور 125 مليون طن وتسجيل أعلى عائد شهري

وأوضح «ربيع» في مداخلة هاتفية لبرنامج «اليوم» مع الإعلامية سارة حازم والمذاع على فضائية «DMC» أن الهيئة بدأت منذ يناير الماضي في أعمال التطوير والتوسعات التي كان ناتج عنها تزايد الإيرادات، التي وصلت إلى 704 ملايين دولار وهو الرقم الأعلى في تاريخ قناة السويس، مشيرا إلى أنه من المتوقع استمرار الزيادة في أعداد السفن والإيرادات التي تحققها القناة، وإحصائيات الملاحة بالقناة خلال شهر يوليو 2022، سجلت أرقاما قياسية جديدة محققة أعلى حمولة صافية شهرية في تاريخ القناة بحمولة 125.1 مليون طن مما انعكس على زيادة عائدات القناة لتسجل أعلى إيراد شهري في تاريخها بلغ 704 ملايين دولار.

طفرة كبيرة في معدلات عبور مختلف أنواع السفن

وأشار الفريق أسامة ربيع، إلى أن إجمالي الحمولات الصافية بلغ 125.1 مليون طن مقابل 105.8 مليون طن خلال شهر يوليو من العام الماضي بفارق 19.3 مليون طن بنسبة زيادة بلغت 18.2%.

وأكد رئيس هيئة قناة السويس، أن ما رصدته التقارير الملاحية خلال شهر يوليو 2022، يبرهن على الطفرة الكبيرة في معدلات عبور مختلف أنواع السفن مقارنة بذات الشهر من العام الماضي.