منسق الجامعات الأهلية: 12 ألف طالب سددوا مصروفات اختبارات 2022

قال الدكتور محمد عبدالحميد شعيرة، منسق الجامعات الأهلية «الجلالة» و«المنصورة» و«العلمين» و«الملك سلمان»، إن عدد الطلاب الذين سددوا مصروفات الاختبارات للالتحاق بهذه الجامعات للعام الدراسي الجديد 2022 - 2023 وصل إلى 12 ألف طالب وطالبة.

5000 طالب أدوا اختبارات القبول

وأضاف منسق الجامعات الأهلية لـ«الوطن»، أن أكثر من 5000 طالب وطالبة أدوا اختبارات القبول، سواء من الشهادات المعادلة العربية والأجنبية أو الثانوية العامة، موضحاً أن الاختبارات تسير بصورة منتظمة دون أي معوقات، ووسط تنفيذ كافة الإجراءات الوقائية المشددة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأكد «شعيرة»، أن الجامعات الأهلية تختلف عن الخاصة، كونها مملوكة للدولة وغير هادفة للربح، وتُوجه كل المصروفات فقط لتحسين جودة العملية التعليمية في مختلف البرامج الدراسية بالجامعات.

«الخولي»: نسقبل 2500 طالب بالعام الدراسي الجديد

من جانبه، أكد الدكتور معوض الخولي، رئيس جامعة المنصورة الأهلية، أن الاختبارات تسير بصورة منتظمة دون أي معوقات، موضحاً أن الجامعة بها 30 برنامجا في مختلف التخصصات العلمية وتهتم بمواكبة احتياجات سوق العمل.

وأضاف «الخولي» لـ«الوطن»، أن الجامعة تستعد لاستقبال حوالي 2500 طالب وطالبة في العام الدراسي الجديد، لافتاً إلى أن هذه التخصصات مزودة بأحدث التقنيات التي تسهم في صقل مهارات الطلاب.

برامج جامعة المنصورة

برنامج العمارة البيئية وتكنولوجيا البناء.

- الهندسة الطبية الحيوية.

- هندسة البترول والغاز.

- هندسة الطاقة.

- هندسة الطيران والفضاء.

- هندسة الميكاترونيات.

- هندسة تطوير المنتج.

- هندسة وتكنولوجيا تنفيذ الأعمال المدنية.

- هندسة الحاسب ويشمل المسارات النظم المُدمجة والحوسبة السحابية والحوسبة عالية الأداء والأمن السيبراني وهندسة الذكاء الاصطناعي.

- علوم الحاسب ويشمل المسارات تحليل البيانات الضخمة والرؤية بالحاسب.

- هندسة البرمجيات.

- علوم الذكاء الاصطناعي.

- المعلوماتية الطبية الحيوية.

- إدارة وتسويق المنسوجات والملابس.

- تصميم المنسوجات والموضة.

- علوم وهندسة مواد المنسوجات.

- هندسة كيمياء البوليمرات والألوان للمنسوجات.

- البيولوجيا الجزيئية.

- التكنولوجيا الحيوية الجزيئية.

- الكيمياء الصناعية.

- علوم الأدلة الجنائية.

- برنامج الطب والجراحة.

- برنامج طب الأسنان.

- العلوم الصيدلية.

- الاقتصاد والعلوم السياسية.

- الإدارة.

- المحاسبة ونظم المعلومات.

- إدارة اللوجستيات وسلاسل الإمداد.

- برنامج المعاملات القانونية الدولية.