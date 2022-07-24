رابط تقديم الجامعات الأهلية 2022.. خطوة بخطوة (فيديو)

يمكّن للطلاب التسجيل للعام الدراسي الجديد 2022-2023 بالجامعات الأهلية من خلال رابط تقديم الجامعات الأهلية بالموقع الرسمي بالتزامن مع قرب إعلان نتيجة الثانوية العامة 2022، والتي من المقرر إعلانها خلال الأسبوع الأول من شهر أغسطس المقبل، كما أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، موعد انطلاق الجولة الثالثة من اختبارات القبول لجميع طلاب الشهادات المعادلة والثانوية العامة.

خطوات تقديم بالجامعات الأهلية 2022

-الدخول على موقع تقديم الجامعات الأهلية.

-الضغط على زر إنشاء حساب

إدخال البريد الإلكتروني.

-إدخال كلمة المرور.

-تأكيد كلمة المرور.

-الضغط على زر إنشاء حساب.

-فحص البريد الإلكتروني حيث تصل رسالة تأكيد.

-تسجيل دخول مرة أخرى بالبريد الإلكتروني وكلمة المرور.

-إدخال البيانات المطلوبة كالاسم والبريد الإلكتروني والاسم باللغة الإنجليزية وتاريخ الميلاد والرقم القومي والنوع والعنوان والمحافظة ورقم الهاتف المحمول وصورة شخصية وبيانات شهادة الثانوية العامة من حيث بلد الحصول على الشهادة والشهادة والسنة.

-الضغط على أقر أنا بصحة البيانات

-الضغط على حفظ البيانات.

-الذهاب إلى صفحة اختبارات القدرات.

-الضغط على زر الرغبات.

-اختيار الجامعة.

-اختيار المجال.

-اختيار الموقف من السكن سواء الرغبة في الحصول على السكن أم التنقالات.

-الضغط على زر إضافة.

-الضغط على زر حفظ وخروج.

الجامعات الأهلية تهدف للمنافسة العالمية

الجامعات الأهلية تهدف الى المنافسة العالمية في مجال العلوم والتكنولوجيا وتنمية الثقافة ويمكن للطلاب الحاصلين على الدبلومات الفنية والدبلومات الفنية المتقدمة والدبلومات المتوسطة التقدم لبعض برامج الجامعات الأهلية، والتسجيل على الموقع مجاني ولا يتم دفع أي رسوم للتسجيل أو فتح ملف للتقديم، بحسب ما أعلنته وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على موقعها الإلكتروني الرسمي.

وأكدت الوزارة أنه يجب أن يقوم الطالب بنفسه وتحت إشراف ولي أمره بإدخال البيانات واختيار الرغبات وليست هناك أي رسوم يتم دفعها إلا عبر هذا الموقع فقط والرسوم فقط لدخول اختبارات القبول علما بأن رسوم الاختبارات غير مستردة.