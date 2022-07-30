مصاريف الجامعات الأهلية 2022- 2023.. تبدأ من 31 ألف جنيه

تجري الجامعات الأهلية الجديدة، وهي: «الجلالة و العلمين والملك سلمان والمنصورة الجديدة»، الاثنين المقبل الجولة الثالثة لاختبارات القبول بالجامعات الأهلية لطلاب لشهادات المعادلة، العربية والأجنبية والثانوية العامة، وذلك للذين انتهوا من تسجيل رغباتهم على الموقع الإلكتروني، وقاموا بسداد الرسوم المقررة للاختبارات، حتى يوم الجمعة الموافق 22 يوليو الجاري.

موضحة كافة مصاريف الجامعات الأهلية 2022- 2023 عبر موقعها الإلكتروني، لتنسيق القبول للجامعات الأهلية الجديدة، مؤكدة أنه لم يتم زيادتها عن العام الماضي.

مصاريف الجامعات الأهلية 2022- 2023

و تستعرض «الوطن»، في إطار خدماتها التي تقدمها للقراء مصاريف الجامعات الأهلية 2022- 2023، وذلك في النقاط التالية.

- كلية السياحة: 40 ألف جنيه.

- كلية اللغات التطبيقية: 43 ألف جنيه.

- كلية هندسة الحاسب: 69 ألف جنيه.

- كلية العلاج الطبيعي: 63 ألف جنيه.

- كلية الطب والجراحة: 105 آلاف جنيه.

- كلية العلوم الأساسية المتقدمة: 48 ألف جنيه.

- كلية طب الأسنان: 97 ألف جنيه.

- كلية العلوم الصحية: 39 ألف جنيه.

- كلية العلوم الصيدلية: 85 ألف جنيه.

- كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية: 43 ألف جنيه.

- كلية علوم الحاسب: 69 ألف جنيه.

- كلية علوم التمريض: 31 ألف جنيه.

- كلية العلوم الإدارية: 46 ألف جنيه.

وأوضح المجلس الأعلى للجامعات الأهلية أنه سيتم الكشف عن نتائج تنسيق القبول بالجامعات الأهلية يوم الخميس من كل أسبوع، وأنه يحق للطالب تحديد مكان الاختبارات، سواء كان بأحد مراكز الاختبارات بالجامعات الأربعة «الجلالة والعلمين والمنصورة والملك سلمان»، أو يتم إجراء الاختبارات من المنزل بمراقبة إلكترونية كاملة.

وشددت الجامعات الأهلية الجديدة على تطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة للوقاية من فيروس كورونا كوفيد 19 خلال اختبارات القبول 2022 وذلك وفقاً للضوابط و القواعد التي حددها المجلس.