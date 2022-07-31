العثور على «جسم غريب» بمحكمة أبوقرقاص الجزئية بجنوب المنيا

شهدت محكمة أبوقرقاص الجزئية في جنوب محافظة المنيا، اليوم الأحد، العثور على جسم غريب داخل دورة مياه بالطابق الأرضي، وبالفحص تبين أنه «علبة كانز» متصلة بأسلاك وساعة رقمية.

العثور على جسم غريب متصل بأسلاك

تلقى مدير أمن المنيا إخطارًا من غرفة عمليات النجدة، بورود بلاغ من مأمور مركز شرطة أبوقرقاص، بجنوب المحافظة، يتضمن عثور مراقب عام بمحكمة أبوقرقاص الجزئية على جسم غريب متصل بسلك كهربائي ملقى بالطابق الأرضي داخل دورة مياه مخصصة للجمهور، فقرر رئيس المحكمة إخلاءها من الموظفين والمحامين والمترددين لحين الفحص.

كردون أمني لحين الانتهاء من أعمال الفحص

انتقلت لجنة الطوارئ بالمحكمة وعدد من القيادات الأمنية بمديرية أمن المنيا وتم فرض كردون أمني حول المبنى وإخلاؤه من المترددين والعاملين والمارة، وبالفحص والتعامل مع الجسم الغريب تبين أنه عبارة عن علبة كانز مرفق بها أسلاك كهربائية ومعلق بها ساعة رقمية معطلة وهذا ما يسمى بالعبوات الوهمية.

وبعد مرور ربع ساعة تقريبًا من إخطار الجهات المعنية تم استئناف العمل بالمحكمة وعودة الموظفين والمترددين على مبنى المحكمة وانتظم العمل بها، وتحرر محضر بالواقعة وجرى إخطار الجهات المعنية لسرعة ضبط مرتكب الواقعة.