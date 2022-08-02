«الدفاع التايوانية»: المناورات الصينية تهدد أمن الموانئ وتروع السكان

أعلنت وزارة الدفاع التايوانية أن المناورات الصينية تهدد أمن موانئها ومدنها، مضيفة في بيان نقلته قناة العربية، أن المناورات الصينية تهدف إلى ترويع السكان.

حماية أمن تايوان

وقالت الدفاع التايوانية إنها لديها ثقة وقدرة على حماية أمن تايوان، مضيفة أنه على المواطنين في البلاد الشعور بالأمان ودعم الجيش.

زيارة بيلوسي لتايوان

جدير بالذكر أن رئيس مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي تُجري الآن زيارة إلى تايوان وسط غضب صيني، حيث حذرت الصين في الأيام الأخيرة من تنفيذ تلك الزيارة.