شهادات بنك مصر.. 7 أنواع للادخار بالعملتين المحلية والأجنبية

شهادات بنك مصر المطروحة في السوق المحلية تتنوع بين شهادات الادخار بالعملة المحلية والأجنبية، إذ تختلف من حيث المدد والأجال وأسعار العوائد ودورية صرف العوائد سواء بشكل شهري أو كل ثلاثة أشهر أو نصف سنوي أو بشكل سنوي، ويمكن شراء الشهادة من أي فرع من فروع البنك المنتشرة بجميع أنحاء الجمهورية أو من خلال الإنترنت البنكي وتطبيق الهاتف المحمول.

أنواع شهادات بنك مصر

وتتنوع شهادات بنك مصر بالعملة المحلية بين 7 أنواع من الشهادات تأتي في المقدمة شهادة القمة التي يصدرها بنك مصر للشخصيات الطبيعة لمدة 3 سنوات والحد الأدنى لشراء الشهادة هو 1000 جنيه ومضاعفاتها بمعدل عائد ثابت طوال فترة الشهادة، يصرف شهريا، ويمكن استرداد قيمة الشهادة أو جزء منها بعد مرور 6 أشهر من تاريخ إصدار الشهادة.

ومن بين شهادات بنك مصر شهادة الادخار ذات العائد الثابت لمدة خمس سنوات والحد الأدنى لشراء الشهادة هو 1200 جنيه، ومضاعفاتها للشهادة ذات العائد الشهري بينما الحد الأدنى لشراء الشهادة 1000 جنيه ومضاعفاتها للشهادة ذات العائد السنوي.

كما يقدم بنك مصر شهادة الادخار ذات العائد الثابت لمدة سبع سنوات، وتصدر الشهادة للأفراد الطبيعيين فقط ومدة الشهادة 7 سنوات، والحد الأدنى لشراء الشهادة يبدأ من 750 جنيها، ومضاعفاتها معدل عائد ثابت طوال فترة الشهادة يصرف شهريا.

الشهادة الثلاثية ذات العائد المتغير الشهري

ومن بين شهادات بنك مصر الشهادة الثلاثية ذات العائد المتغير الشهري التي تصدر للأفراد الطبيعيين فقط و مدة الشهادة 3 سنوات والحد الأدنى لشراء الشهادة 500 جنيه ومضاعفاتها معدل عائد متغير يصرف كل شهر.

ووفقا للموقع الرسمي لبنك مصر على الإنترنت يقدم ضمن شهادات بنك مصر الشهادة الثلاثية ذات العائد المتغير الربع سنوي، وتصدر الشهادة للأفراد الطبيعيين فقط و مدة الشهادة 3 سنوات، والحد الأدنى لشراء الشهادة 1000 جنيه ومضاعفاتها معدل عائد متغير يصرف كل 3 شهور.

شهادة الاختيار ذات العائد التراكمي

ومن بين شهادات بنك مصر شهادة الاختيار ذات العائد التراكمي لمدة 5 سنوات وتصل إلى 10 سنوات والحد الأدنى لشراء الشهادة 1000 جنيه ومضاعفاتها ويتم شرائها بقيمة أقل من قيمتها الاسمية طبقاً لمدة الشهادة معدل عائد تراكمي يصرف بنهاية مدة الشهادة مع القيمة الشرائية المدفوعة بحيث يحصل العميل على القيمة الإسمية في تاريخ الاستحقاق، ويمكن استرداد قيمة الشهادة أو جزء منها بعد مرور 12 شهرا من تاريخ إصدار الشهادة، ويمكن الاقتراض بضمان الشهادة.

أما شهادة أمان المصريين فهي شهادة ادخارية لمدة ثلاث سنوات، وتجدد تلقائيا لمدتين فقط يقوم بإصدارها البنك مساهمة منه في فكرة دعم مبادرة الشمول المالي وهي عبارة عن شهادة اسمية بالجنيه المصري، وأيضا تشمل وثيقة تأمين على الحياة.