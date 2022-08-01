بطريقة مجربة.. كيف تحصل على عائد مادي شهريا من بنك مصر؟

يواصل المواطنون البحث عن أفضل الأوعية الادخارية لاستثمار مدخراتهم من خلال البنوك، وتوفر البنوك مجموعة مختلفة من المنتجات البنكية التي تساهم في جذب شريحة كبيرة من العملاء وتضمن لهم تحقيق عائد مادي ثابت، من خلال الشهادات الادخارية.

وترصد «الوطن» من خلال السطور التالية، كيفية تحقيق عائد مادي أكثر من 1200 جنيه شهريًا من خلال شهادات بنك مصر.

يقدم بنك مصر مجموعة من الشهادات الادخارية، من بينها الشهادة الثلاثية بعائد ثابت 14%، ويصرف العائد على الشهادة شهريًا، والحد الأدنى لشراء الشهادة 1000 جنيه ومضاعفاتها.

كيف تحصل على 1260 جنيها من شهادة بنك مصر؟

من الممكن أن يحصل العميل لدى بنك مصر على عائد ثابت يصل إلى 1260 جنيها سنويًا، وذلك عن طريق شراء شهادة بقيمة 9 آلاف جنيه، سيحصل على عائد 1260 جنيها سنويا، لتكون قيمة العائد الشهري 105 جنيهات.

وفي حالة قيام العميل بالادخار بقيمة 100 ألف جنيه فيحصل على عائد سنوي بقيمة 14 ألف جنيه ويمكن حصوله على 1166 جنيها شهريا على مدار 12 شهرًا طوال الـ 3 سنوات مدة الشهادة.

كان البنك المركزي المصري قد قرر في اجتماع لجنة السياسة النقدية المنعقدة في 23 يونيو 2022، بالإبقاء على أسعار الفائدة للإيداع والإقراض، وسعر العملية الرئيسية عند المستويات الحالية دون تغيير، لتظل عند 11.25 و12.25 و11.75%، على التوالي.

الاجتماع الرابع للجنة السياسة النقدية التابعة بالبنك المركزي في أغسطس

وتترقب الأسواق في أغسطس المقبل، الاجتماع الرابع للجنة السياسة النقدية التابعة بالبنك المركزي المصري خلال العام الحالي 2022 لمناقشة، حيث من المقرر أن ينعقد في 18 أغسطس 2022، للنظر في موقف أسعار الفائدة.