مميزات وشروط شهادة «أمان المصريين» الادخارية من بنك مصر

يقدم بنك مصر شهادة «أمان المصريين» الادخارية لمدة 3 سنوات، ويتمّ تجديدها تلقائيا لمدتين فقط، يصدرها البنك مساهمة منه في فكرة دعم مبادرة الشمول المالي، وهي عبارة عن شهادة اسمية بالجنية المصري وأيضًا تشمل وثيقة تأمين على الحياة بالإضافة الى سحب على جوائز قيمة.

شروط شهادة أمان المصريين

وترصد «الوطن» من خلال هذه السطور خصائص شهادة أمان المصريين وشروطها التي يقدمها بنك مصر:

- تصدر الشهادة للأفراد المصريين من سن 18 سنة حتى 59 سنة.

- مدة الشهادة: 3 سنوات.

- تصدر الشهادة بفئة 500 جنيه ومضاعفاتها بحد أقصى 2500 جنيه في جميع البنوك المشاركة.

- يتمّ صرف العائد من خلال حساب العميل الحالي.

- يتمّ الإعفاء من كل المصاريف خلال شراء الشهادة.

- لا يجوز الاقتراض بضمان هذه الشهادات.

- تمنح الشهادة وثيقة تامين على الحياة.

- تتيح شهادة أمان المصريين فرصة ربح جائزة تصل الى 10 آلاف جنيه (معفاة من الضرائب)، إذ تمثل كل 500 جنيه فرصة فوز من خلال السحب الذي يتمّ كل 3 أشهر (الفائز لا يدخل سحوبات أخرى).

- يمكن استرداد الشهادة في أي وقت.

- يتمّ صرف قيمة التعويضات المستحقة وكذلك مبلغ الشهادة المستحقة للورثة الشرعيين/ المستفيدين من خلال شركة مصر لتأمينات الحياة.

صرف مبلغ التعويض

- يمكن اختيار صرف مبلغ التعويض كمبلغ واحد في حالة الوفاة سواء الوفاة طبيعية أو الوفاة عن طريق حادث وتتمّ التغطية التأمينية.

في حالة الوفاة سواء الوفاة طبيعية أو الوفاة عن طريق حادث وتتمّ التغطية التأمينية على النحو التالي:

- فئة الشهادة 500 جنيه: يكون قسط التأمين الشهري 4 جنيهات ومبلغ التأمين في حالة الوفاة الطبيعية 10 آلاف جنيه وفي حالة الوفاة بحادث يكون مبلغ التأمين 50 ألف جنيه.

- فئة الشهادة 1000 جنيه: يكون قسط التأمين 8 جنيهات، ومبلغ التأمين في حالة الوفاة الطبيعية 20 ألف جنيه وفي حالة الوفاة بحادث يكون مبلغ التأمين 100 ألف جنيه.

- فئة الشهادة 1500 جنيه: يكون قسط التأمين 12 جنيهًا، ومبلغ التأمين في حالة الوفاة الطبيعية 30 ألف جنيه وفي حالة الوفاة بحادث يكون مبلغ التأمين 150 ألف جنيه.

- فئة الشهادة 2000 جنيه: يكون قسط التأمين 16 جنيه ومبلغ التأمين في حالة الوفاة الطبيعية 40 ألف جنيه وفي حالة الوفاة بحادث يكون مبلغ التأمين 200 ألف جنيه.

- فئة الشهادة 2500 جنيه يكون قسط التأمين 20 جنيهًا، ومبلغ التأمين في حالة الوفاة الطبيعية 50 ألف جنيه وفي حالة الوفاة بحادث يكون مبلغ التأمين 250 ألف جنيه.