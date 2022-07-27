كيف تحصل على نتيجة تدريب بنك مصر 2022 لطلاب الجامعات؟

نتيجة تدريب بنك مصر 2022 لطلاب الجامعات، حازت على عمليات بحث كبيرة عبر شبكة الإنترنت، حيث يحصل الطلاب الذين اجتازوا التدريب بنجاح على شهادة من البنك.

نتيجة تدريب بنك مصر 2022 لطلاب الجامعات

وترصد السطور التالية تفاصيل تدريب بنك مصر 2022 لطلاب الجامعات، وكيفية الحصول على النتيجة من خلال الخطوات التالية:

1. الدخول إلى رابط نتيجة تدريب بنك مصر 2022 لطلاب الجامعات من خلال الضغط على الرابط التالي https://internship.banquemisr.com/UserPages/Login

2. تسجيل البريد الإلكتروني

3. تسجيل كلمة السر

4. الدخول على صفحة الحصول على نتيجة تدريب بنك مصر 2022 لطلاب الجامعات.

مراحل التدريب

يتم على 4 مراحل، الأولى عبارة عن تدريب أونلاين على منصة التدريب الإلكتروني الخاصة ببنك مصر، ويدرس بها المتدرب مواد علمية خاصة بمجال العمل المصرفي، والمرحلة الثانية عبارة عن اختبار في المواد العلمية السابق دراستها، والمرحلة الثالثة يتم فيها تسجيل الحاصلين على أعلى الدرجات والإسراع في أداء الاختبار على منصة Almentor.net، للحصول على برامج لتنمية المهارات الشخصية، وتتم الاختبارات الخاصة بالبرامج على منصة Almentor.net، أما المرحلة الرابعة والأخيرة، فهي عبارة عن تدريب عملي بفروع وإدارات بنك مصر للطلبة المقيدين بالفرق الثالثة والرابعة فقط، ويتم اختيارهم وفقًا لنتائج الاختبارات التي تمت عبر منصة Almentor.net.

كان بنك مصر أعلن فتح باب تدريب طلاب الجامعات ضمن مشروع التدريب الصيفي رواد 2022، من منطلق المسؤولية الاجتماعية الخاصة ببنك مصر ودور وتأهيل الجيل القادم من الكوادر الشبابية للسوق المصرفي.