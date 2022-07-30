بنك مصر يعلن مصاريف وخدمات محفظة BM Wallet: طريقة سهلة للدفع

يكثف القطاع المصرفي تفعيل التحول الرقمي في جميع المحافظات، وذلك لتنفيذ خطة البنك المركزي المصري في التحول الرقمي بين المواطنين، لتسهيل التعامل في المعاملات المصرفية.

وأعلن بنك مصر عن طريقة الاشتراك في محفظة بنك مصر BM Wallet، موضحًا أنه يجب على العميل التوجه إلى فرع بنك مصر وتوقيع استمارة طلب الاشتراك في الخدمة، وتقديم صورة بطاقة الرقم القومي السارية، ورقم هاتف المحمول.

خدمات محفظة بنك مصر

وأوضح بنك مصر أن محفظة بنك مصر BM Wallet تقدم خدمات للمواطنين، وهي كالتالي:

الإيداع والسحب من خلال أكثر من 9،000 ماكينة صراف آلي في مصر.

تحويل واستقبال الأموال من أي محفظة في مصر.

ربط بطاقات بنك مصر «الخصم المباشر، الائتمان والدفع مقدمًا» بالمحفظة.

تعتبر أسهل طريقة للدفع.

يمكن من خلالها شحن رصيد الهاتف المحمول لك وللآخرين.

دفع فواتير الهاتف المحمول.

دفع فواتير الخط الأرضي.

دفع فواتير المرافق العامة (الكهرباء، المياه، الغاز).

دفع اشتراكات النقابات والأندية.

شراء تذاكر الطيران.

كما نشر بنك مصر عن خطوات الايداع النقدي في حساب المحفظة من خلال منافذ فوري، وهي كالتالي:

إعطاء رقم الهاتف المسجل عليه المحفظة للتاجر.

توضيح المبلغ المراد إيداعه بالمحفظة للتاجر.

وللدخول على المحفظة يجب الضغط على أيقونة «كلمة سر للإيداع»، ثم استمرار، ليظهر لك رقم سري متغير يستخدم لمرة واحدة.

إعطاء الرقم السري المتغير للتاجر.

التأكد من استقبال الأموال بالمحفظة ثم تسليم الأموال نقدا للتاجر.

بنك مصر يضع حدود استخدام المحفظة

الحد الأقصى للمعاملات اليومية: 30 ألف جنيه.

الحد الأقصى لرصيد المحفظة: 30 ألف جنيه.

الحد الأقصى للمعاملات الشهرية: 100 ألف جنيه.

مصاريف الخدمات محفظة بنك مصر BM Wallet

قال بنك مصر فى بيان رسمي إن التسجيل بالخدمة مجانا، والمصاريف سنوية والتجديد وشحن المحفظة من بطاقة بنك مصر وإيداع نقدي من خلال منافذ فوري، موضحًا أن السحب النقدي من منافذ فوري يتم مقابل 2% بحد أدنى جنيهان، والسحب نقدي من خلال ماكينات الصراف الآلي الخاصة بببنك مصر تتم مقابل %1 بحد أدنى 3 جنيهات.

وأشار بنك مصر فى حالة قيام العميل بإيداع نقدي من خلال ماكينات الصراف الآلي الخاصة بالبنوك الأخرى، يتم دفع 3 جنيهات مقابل الخدمة والسحب نقدي من خلال ماكينات الصراف الآلي الخاصة بالبنوك الأخرى يتم مقابل %1 بحد أدنى 3 جنيهات، والتحويل من عميل لعميل داخل البنك مقابل جنيه مصري لكل معاملة والتحويل من عميل لعميل خارج البنك %0.5 بحد أقصى 10جنيهات لكل معاملة.