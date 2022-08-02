راغب علامة يكسر حاجز الـ5 ملايين مشاهدة بـ استمارة 6

نجح السوبر ستار راغب علامة، في تحقيق نجاح كبير بعد طرح أغنيتة الجديدة استمارة 6 عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، وذلك بعد أربعة أيام فقط من طرحها ولاقت تفاعلا جماهيريا كبيرا.

حيث نجح راغب علامة بأغنيته الجديدة استمارة 6 بأن تصل نسبة مشاهدة الأغنية إلى خمسة ملايين مشاهدة، وذلك بعد طرحها بأربعة أيام فقط وتواصل تحقيق المزيد، خاصة مع التفاعل الكبير الذي حققه منذ الساعات الأولى من طرحها.

راغب علامة يحقق نجاحا بأغنيته الجديدة

وتعاون الفنان راغب علامة في أغنية استمارة 6 مع الشاعر نادر عبدالله والملحن محمود الخيامي، الذي يكرر معه التعاون والنجاحات دائما أما في توزيع الأغنية فتعاون مع توما والأغنية تم تصويرها على طريقة الفيديو كليب تحت قيادة المخرج زياد خوري.

وتقول كلمات الأغنية ...

أنـا مـيت فـل وألسطـة

وم الـحـبايب عندي ليستة

ينقـص م اللـيسـتـة واحـد

ييجي فــوراً غــيره دســــتـة

أنـا مـيت فـل وكـمـان شــبعـان

هـنـا وحـب وحـنـان

ويـــجـوز فـيه نـاس عــشان

تقابلني تحتاج ألـف واسـطـة

آخر حفلات راغب علامة

يذكر أن الفنان راغب علامة كان قد أحيا يوم الأحد الماضي حفلا غنائيا كبيرا ضمن مهرجان قرطاج الدولي في دورته الـ56 وحضرها عدد كبير من الجماهير وخلال الحفل قدم عددا من أغانيه الخاصة كان من بينها اللي باعنا وبنت السلطان وقلبي عشقها وعددا آخر من الأغاني، وخلال الحفل عبر عن فرحته بأن حفله جمع الثلاثة أجيال كاملة الأب والجد والحفيد.