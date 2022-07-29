اليوم.. راغب علامة يطلق أغنيته الجديدة «استمارة 6»

علمت «الوطن»، أن النجم اللبناني راغب علامة قرر إطلاق أغنيته الجديدة المصرية «استمارة 6»، اليوم الجمعة الساعة 6 عبر كافة منصاته السمعية والالكترونية بالإضافة لإطلاق الكليب عبر قناته بموقع يوتيوب.

كلمات استمارة 6 للشاعر نادر عبد الله

أغنية استمارة 6 هي من كلمات الشاعر نادر عبد الله وألحان محمود الخيامي وتوزيع توما، وإخراج زياد خوري وتم تصويرها في بيروت.

وكان «علامة»، كشف أن أغنية استمارة 6 تم تصويرها بطريقة جديدة قائلا إن العالم الافتراضي يحتاج إلى وقت لفهمه، فهو لا يفهم تقنية «ميتافيرس» بشكل كبير، مشبهًا إياها بظهور الإنترنت في البداية وستكون الأغنية الجديدة بهذه الطريقة.

استمارة 6 من ألحان محمود الخيامي

وأطلق راغب علامة أغنية قبل شهرين بعنوان «تعاليلي» من كلمات محمد عاطف وألحان أحمد زعيم، كان من المقرر أن يطلقها في وقت سابق ولكن تم تأجيلها ليتم طرحها تزامنا مع عيد ميلاده.

وجاءت كلمات أغنية تعاليلي كالتالي:

قدام الكل بقولهالك خليني اقولها

انا عيني ما قبلتش جمالك في الدنيا بحالها

بابعت لعينيكي تحياتي الرقة دي قلبت حساباتي

تستاهلي أعيشلك وحياتي جنبك اكملها

قدام الكل بقولهالك خليني اقولها

انا عيني ما قبلتش جمالك في الدنيا بحالها

بابعت لعينيكي تحياتي الرقة دي قلبت حساباتي

تستاهلي أعيشلك وحياتي جنبك اكملها

ومن المقرر أن يطرح علامة خلال الأيام المقبلة، عددا من الأغنيات، وذلك بعد انتهاء حفله الغنائي المقرر إقامته في أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة.