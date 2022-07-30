راغب علامة يتصدر التريند في الوطن العربي بـ استمارة 6

تصدرت أغنية النجم اللبناني راغب علامة الجديدة التي حملت عنوان «استمارة ستّة»، مواقع التواصل الاجتماعي من بينها «تويتر» بعد صدورها بساعات قليلة.

أغنية استمارة 6 وهي أغنية باللهجة المصريّة من كلمات نادر عبد الله، وألحان محمود الخيّامي، وتوزيع توما.

أنا مِـية فُـلّ وأَلِـسطَـة

وِ مِ الـحَـبَايِـب عَـندي لِـيستَة

يِـنقَـص مِ اللـيِسـتَـة وَاحِـد

يِـجِي فَــوراً غِــيرُه دَســــتَـة

أَنَـا مِـية فُـلّ وكَـمَـان

شَــبعَـان هَـنَـا وحُـبّ وحَـنَـان

وِيَـــجُـوز فِـيه نَـاس عَــشَان

تِـقابِلني تِحتَاج أَلـف وَاسـطَـة

وَاللهِ دِي مُش شَطَارَة بَس مَاليش فِي الخُسَارَة

كُـلّ اللِي بِـأصلُه قَـلّ عَـليه أنـا بَــنَـزِّل سِــــتارَة

وِاللِي مَالوش عَندي لَزمة ،بَـطفِيه زي السِّيجَارَة

وِاللِي يسبِّـبلي أزمَـة أنا بَـدِّيلُه اِسـتمارَة سِــتَّـة

استمارة 6 من كلمات نادر عبدالله

هذا وصوّر علامة الأغنية على طريقة الفيديو كليب من إخراج اللبنانيّ زياد خوري، علماً أن تصوير الأغنية تمّ في لبنان بالكامل، وتمّ طرحها على قناة علامة الرسميّة على «يوتيوب»، وبدأت بإحصاد التفاعل والإعجاب الكبيرين فور صدورها.

استمارة 6 من ألحان محمود الخيامي

وكان راغب علامة قد أصدر هذا العام أيضاً أغنيتين باللهجة المصريّة الأولى بعنوان «ممكن أزعلك» من كلمات محمد البدري، وألحان بينو، وتوزيع مدحت خميس، والتي تمكّنت من تحقيق أكثر من 11 مليون مشاهدة على يوتيوب، وأغنية «تعاليلي» من كلمات محمد عاطف، وألحان أحمد زعيم، وتوزيع توما، وحقّقت أيضاً نحو 12 مليون مشاهدة على الموقع نفسه.

هذا وشوّق علامة جمهور بالاستعداد لجديده القادم، والذي وعد بأن يكون متنوّعا بين الأغنيات اللبنانيّة، والمصريّة، والخليجيّة.