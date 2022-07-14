دويتو فني بين راغب علامة ومحمود الخيامي في 3 أغنيات جديدة

أعلن الفنان والملحن محمود الخيامي، عبر حسابه على «فيس بوك» عن اقتراب طرح ثلاث أغنيات جديدة تجمعه بالفنان اللبناني الكبير راغب علامة خلال الأيام المقبلة.

وجاءت الأغاني المعلنة كالتالي:

استمارة 6 من كلمات نادر عبد الله وتوزيع توما.

ياللا من كلمات عماد الإبياري وتوزيع طارق عبد الجابر.

حمد الله على سلامتنا من كلمات محمد البوغة توزيع طارق عبد الجابر

كان راغب علامة قد أعلن منذ أيام قليلة عن طرحه لأغنيته المصرية الجديدة استمارة 6 مع نهاية الشهر الجاري بعد أن صورها بطريقة الفيديو كليب مع المخرج زياد خوري.

أغنية حمد الله على سلامتنا من توزيع طارق عبد الجابر

يذكر أن آخر نجاحات راغب علامة مع محمود الخيامي كانت أغنية «اللي باعنا خسر دلعنا»، التي طرحت منذ أربعة سنوات وحققت نجاحا كبير وقت طرحها.

استمارة 6 بتقنية ميتافيرس

«علامة» كان قد كشف عن أن أغنية استمارة 6 تم تصويرها بطريقة جديدة قائلا إن العالم الافتراضي يحتاج إلى وقت لفهمه، فهو لا يفهم تقنية «ميتافيرس» بشكل كبير، مشبهًا إياه بظهور الانترنت في البداية وذلك ستكون الأغنية الجديدة بهذه الطريقة.

راغب علامة كان قد أطلق أغنية مؤخرا بعنوان «تعاليلي» من كلمات محمد عاطف وألحان أحمد زعيم، كان من المقرر أن يطلقها في وقت سابق ولكن تم تأجيلها ليتم طرحها تزامنا مع عيد ميلاده.