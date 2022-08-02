«الموسيقيين» تلزم الفرق بعازفي «صولو» في الحفلات اعتبارا من 11 أغسطس

قرر مجلس إدارة نقابة الموسيقيين، في آخر اجتماع له، إلزام الفقرات المصاحبة للفرق وقائدي الفرق الموسيقية بتشغيل آلات الصولو، ومنها الإكورديون والناي والقانون والعود والكمان، بحد أدنى آلتين منها مع الفرق الموسيقية.

موعد تطبيق القرار

ومن المقرر أن يتم تطبيق القرار بداية من يوم الخميس 11 أغسطس وهو القرار الذي وقع عليه أحمد رمضان سكرتير النقابة، ومنصور هندي رئيس لجنة العمل، وبحضور جميع أعضاء المجلس، والموسيقار حمادة أبو اليزيد وكيل النقابة والقائم بأعمال النقيب.

وأوضح منصور هندي رئيس لجنة العمل بالنقابة لـ«الوطن»، أن القرار اُعتمد اليوم، وسيتم التنبيه على كل المفتشين والمندوبين بتنفيذه، وفي حال مخالفة أي فرقة موسيقية ذلك سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضدها.

وأكد «هندي» أن القرار جاء من أجل تقليل البطالة بين الموسيقيين، وتشغيل كل العازفين بمختلف الآلات الموسيقية التي يعزفون عليها.

11 أكتوبر انتخابات النقيب

ومن المقرر أن تعقد النقابة انتخابات مقعد النقيب يوم 11 أكتوبر المقبل، خلفا للفنان هاني شاكر، وذلك بعدما عقد مجلس إدارة نقابة المهن الموسيقية اجتماعا بحضور أعضاء المجلس، ومنهم الفنان حلمي عبد الباقي، والفنانة نادية مصطفى، والدكتور عاطف إمام، والدكتور مصطفى حلمي، وأمين الصندوق خالد بيومي.

يذكر أن الفنان هاني شاكر تقدم باستقالته الشهر الماضي من العمل النقابي، وذلك بشكل نهائي.