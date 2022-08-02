اليوم.. «الموسيقيين» تبحث دعم نادر أبو الليف بعد أزمته الصحية

علمت «الوطن» أن نقابة المهن الموسيقية قررت أن تبحث دعم الفنان نادر أبو الليف خلال اجتماع من المقرر أن يعقد اليوم الثلاثاء، نظرا لتعرضه لأزمة مالية بعد مرضه.

أزمة مصروفات علاج أبو الليف

أبو الليف كان قد طلب من النقابة دعمه بمبلغ 88 ألف جنيه، نفقات علاجه بعد تعرضه لأزمة صحية قوية خلال الفترة الماضية، ولكن النقابة أوضحت له بأنها صرفت له 15 ألف جنيه وهو حد الأقصى لأي عضو حسب لائحة النقابة.

ومع تفاقم الأزمة وخروج أبو الليف للإعلام، طلبت النقابة من أبو الليف تقديم كافة الأوراق المطلوبة والتحاليل وتفاصيل الأموال التي صرفها من أجل بحثها من قبل المجلس، وأخذ قرار بشأن مساعدته من عدمه، مشيرة إلى أنه ليس الوحيد الذي يطلب مساعدة مالية.

أبو الليف يتعرض لحادث سيارة

أعلن الفنان نادر أبو الليف نجاته وأولاده وزوجته من الموت، بعدما نشبت النيران في سيارته.

وشارك أبو الليف، منشورا عبر «فيس بوك» قائلا: «ألف حمد وشكر ليك يا رب، والله والله والله ربنا نجاني أنا ومراتي وأولادي الثلاثة، الحمدلله عربيتي ولعت وربنا نجانا، علشان العين والحسد والقر يا ناس يا شر كفايا قر، والعين صابتني ورب العرش نجاني والحمدلله»، جدير بالذكر أن نادر أبوالليف كان قد طرح مؤخرا أغنية بعنوان «الحفلة».