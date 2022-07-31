حمادة أبو اليزيد لـ«الوطن»: أنتظر أراء الموسيقيين للترشح لمنصب النقيب

كشف الفنان حمادة أبو اليزيد، وكيل أول مجلس إدارة نقابة المهن الموسيقية، عن حقيقة ترشحه لانتخابات منصب نقيب المهن الموسيقية، المقرر عقدها يوم 11 أكتوبر المقبل، وذلك بعد قبول استقالة الفنان هاني شاكر.

حمادة أبو اليزيد يكشف حقيقة ترشحه لانتخابات نقابة المهن الموسيقية

قال حمادة أبو اليزيد في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنه ينوي الترشح لانتخابات نقيب المهن الموسيقية، لكنه سينتظر آراء الجمعية العمومية، إذا شعر بقبول قراره سيترشح فورا، لخدمة الموسيقين، ومراعاة مصالحهم.

اجتماع مجلس إدارة نقابة المهن الموسيقية

أنتهى منذ قليل، اجتماع نقابة المهن الموسيقية، الذي أقيم بمقر النقابة بوسط البلد، وذلك لتحديد موعد إجراء الانتخابات على منصب نقيب المهن الموسيقية، وذلك بعد قبول استقالة النقيب هاني شاكر رسميًا.

وقرر مجلس الإدارة، تقديم الشكر للفنان هاني شاكر على ما قدمه خلال الفترة الماضبة، وإجراء الانتخابات على منصب النقيب فقط يوم 11 أكتوبر المقبل، وإبقاء المجلس حتى انتهاء فترته المقررة.