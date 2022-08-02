التقديم لكلية الشرطة.. تعرف على الموعد والخطوات والشروط

لا زال يبحث الطلاب والخريجين عن مواعيد وكيفية التقديم لكلية الشرطة التي يحلم بها الكثير من الطلاب الذكور والإناث كل عام؛ خاصة بعدما أعلنت وزارة الداخلية في الأيام القليلة الماضية، قبولها دفعة جديدة للالتحاق بأكاديمية الشرطة، وتستعرض «الوطن» في السطور التالية طريقة التقديم لكلية الشرطة.

موعد التقديم لكلية الشرطة

وأعلنت وزارة الداخلية في وقت سابق المواعيد التي يستطيع فيها الطلاب الراغبين في الالتحاق بكلية الشرطة التقديم، حيث فتح اليوم الإثنين، الباب أمام المتقدمين لكلية الشرطة من الطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة لعام 2021، والحاصلين من الإناث أو الذكور على درجة الليسانس من كلية الحقوق في العام الماضي 2021، ومن الكليات التي تستطيع التقديم في هذه المرحلة هم الطلاب الحاصلين على بكالوريوس التربية الرياضية ويستمر التقديم لهؤلاء الأشخاص حتى يوم 18 أغسطس المقبل.

المرحلة التالية للتقديم في كلية الشرطة

ويفتح موقع وزارة الداخلية باب التقديم أمام حاملي شهادة الثانوية العامة وطلبة الدور الثاني ومنهم طلاب مدارس المتفوقين وحاملي شهادة الثانوية العامة من الخارج يوم الخميس المقبل الموافق 4 من الشهر الجاري حتى آخر الشهر الجاري يوم 31 أغسطس.

المؤهلات العليا التقديم لكلية الشرطة طوال شهر من يوم 15

وتأتي الفئة الأخيرة التي تستطيع التقديم بكلية الشرطة وهم طلاب المؤهلات العليا، حيث يفتح باب التقديم أمامهم يوم 15 بالشهر الجاري حتى يوم 15 سبتمبر المقبل.

خطوات التقديم لكلية الشرطة

إذا كنت من الطلاب الراغبين في التقديم لكلية الشرطة فعليك اتباع الخطوات التالية:

1ـ أن تبحث عن موقع وزارة الداخلية في موقع البحث الأشهر «جوجل».

2ـ تقم بفتح صفحة وزارة الداخلية ثم تختر رابط التقديم لكلية الشرطة.

3ـ أن تضغط على كلمة تسجيل.

4ـ تملأ البيانات الشخصية المطلوبة.

5ـ عندما تنتهي من التسجيل تضغط على تقديم.

6ـ تنتظر نتيجة القبول.

أبرز الشروط الواجبة للتقديم لكلية الشرطة

ويجب أن تتوافر فيك شروط التقديم لكلية الشرطة وأبرزها أن تكون مصري الجنسية ووالديك وأن تتمتع بالسيرة الحسنة، وأن تتوافر فيك شروط الطول سواء كنت ذكرا أو أنثى بألا تقل عن 165 للشاب و170 للفتاة المتقدمة لكلية الشرطة.