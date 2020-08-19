تنتهي غدًا الخميس الموافق 20 الخميس، فرصة التقدم للالتحاق بكلية الشرطة المصرية لطلاب الثانوية العامة والأزهرية، من خلال الموقع الإلكتروني للإكاديمية، ليكون بهذا تم فتح باب التقديم لمدة 11 يومًا.

تستعرض "الوطن" خطوات وشروط التقديم لكلية الشرطة لطلاب الثانوية العامة والأزهرية

خطوات التقديم الكترونيا إلى كلية الشرطة

يمكن التقديم إلكترونيا من خلال الدخول على موقع أكاديمية الشرطة من هنــــــــا.

سيتطلب الأمر ادخال رقم الجلوس والرقم القومي للطالب، ثم الضغط على التالي.

استيفاء بيانات الطالب، مثل الاسم، المجموع، المنطقة التعليمية.

إذا كان الطالب مستوفي الشروط، تظهر 3 أيام لاختبارات، يختار منها يوم مناسب

تظهر رقم اللجنة، ورقم سري للتواصل مع موقع الأكاديمية ومعرفة التحديثات

شروط وإجراءات الالتحاق بكلية الشرطة للطلاب الحاصلين على الثانوية العامة

- أن يكون مصري الجنسية، ومن أبوين يتمتعان بهذه الجنسية عن غير طريق التجنُس.

- أن يكون محمود السيرة، وحسن السمعة.

- ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية في إحدى الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات، أو ما يُماثلها من الجرائم المنصوص عليها في القوانين الخاصة، أو بعقوبة مُقيدة للحُرية في جريمة مُخلة بالشرف أو الأمانة.

- ألا يكون قد سبق فصله من خدمة الحكومة بحُكم أو بقرار تأديبي نهائي.

- أن يكون مستوفيا لشروط اللياقة الصحية والبدنية والسن، وفقا لما يلي:

- ألا يقل طول قامة الطالب عن 170 سم.

- توافر شرط القوام محسوبا كما يلي (أقصى وزن = طول الطالب – 90 كيلو جرام).

- ألا يزيد عمره في أول أكتوبر 2020 عن 22 سنة ميلادية.

- استكمال الطالب لشروط اللياقة الصحية والنفسية للخدمة في هيئة الشرطة.

- أن يجتاز بنجاح الكشف الطبي المتقدم الذي تجريه اللجنة الطبية المختصة.

- أن يجتاز اختبارات اللياقة البدنية المقررة.

- ألا يكون متزوجًا أثناء قيده بالأكاديمية.

إرشادات يجب اتباعها عند التقدم لاختبارات كلية الشرطة

لن يسمح بدخول الطالب من البوابة الى مقار لجان قبول الطلبات فى الحالات التالية:-

- عدم ارتداء الكمامة كأحد متطلبات الحد من انتشار العدوى الفيروسية.

- ارتفاع درجة الحرارة.

- من لم يحضر المطهرات اليدوية الشخصية.

- ممنوع اصطحاب التليفون المحمول، أو الآلات الحادة، والمواد القابلة للاشتعال، وكاميرات التصوير، والحواسب الآلية "لاب توب"، والحقائب بكل أنواعها.

- يجب على الطالب حين حضوره لأداء اختبار القدرات، إحضار صورة ضوئية من صفحة الاختبارات الخاصة به تفيد بموعد الاختبار التالي للسماح له بالدخول من البوابة.