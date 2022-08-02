بعد توقف عامين.. وزيرة الثقافة تفتتح مهرجان الإسكندرية الصيفي الجمعة

تفتتح الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، واللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، مساء الجمعة المقبل، فعاليات مهرجان المسرح الروماني بمنطقة «كوم الدكة» بالإسكندرية، بعد توقفه لنحو عامين، نتيجة جائحة كورونا، والذي تنظمه دار الأوبرا المصرية، برئاسة الدكتور مجدي صابر، ويشرف عليه الدكتور خالد داغر، رئيس البيت الفني للموسيقى والأوبرا والباليه، ويقام بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار ومحافظة الإسكندرية، وذلك في الثامنة مساء الجمعة 5 أغسطس، بحضور الدكتور مصطفى وزيري، أمين عام المجلس الأعلى للآثار، وعمرو القاضي، رئيس هيئة تنشيط السياحة.

برنامج حفل افتتاح المهرجان الصيفي بالإسكندرية

يحيي حفل افتتاح المهرجان الصيفي بالمسرح الروماني، الفنان مدحت صالح بمصاحبة الموسيقار عمرو سليم وفرقته، بنخبة مختارة من أعماله الخاصة التي قدمها على مدار مشواره الفني، منها «أكيد، حكاية وردية، ولاتسوى دموع، بحلم على قدي، حتكلم، من نظرة، كوكب تاني، المليونيرات، حد يقول لحبيبي، ويا جريد النخل العالي، ماشي في ضلها، يتقال، البلياتشو، وعدي، وابن مصر»، إلى جانب مختارات من أشهر أعمال تراث الموسيقى العربية التي اشتهر بآدائها.

مهرجان المسرح الرومانى يتواصل لمدة 6 أيام

يذكر أن مهرجان المسرح الرومانى يتواصل على مدار 6 ايام متصلة حتى 10 أغسطس، ويضم برنامج فعالياته عروضاً لنخبة من نجوم مصر والوطن العربي، هم على التوالي مدحت صالح، بمصاحبة فرقة الفنان عمرو سليم، ومحمد محسن وفرقته، ودينا الوديدي وفرقتها، وعائلة المغني السوري طارق العربي طرقان (ديمة وتلا ومحمد)، وفريق مسار إجباري.