«الضرائب» تقدم حلقة جديدة من برنامج «مسؤول على الهوا» اليوم

تنظم مصلحة الضرائب المصرية ندوة أونلاين في تمام الساعة الخامسة من مساء اليوم الأربعاء الموافق لـ 3 أغسطس الحالي للإجابة عن كافة تساؤلات المواطنين والعملاء حول منظومة الفاتورة الإلكترونية ضمن برنامج مسؤول على الهواء الذي تبثه مصلحة الضرائب عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وأعلنت مصلحة الضرائب عبر موقعها الرسمي على الإنترنت أمس الثلاثاء عن تقديم حلقة جديدة من برنامج (مسؤول على الهوا) في بث مباشر على الصفحة الرسمية لمصلحة الضرائب المصرية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك مشيرة إلى استضافة الدكتور أبو زيد عبد الرحمن مدير مركز الاتصالات المتكامل بمصلحة الضرائب.

وبدأت مصلحة الضرائب منذ بداية العام الحالي 2022 في بث مباشر لبرنامج (مسؤول على الهوا) على صفحتها الرسمية على فيسبوك باستضافة أحد مسؤولي المصلحة للإجابة عن كافة الأسئلة والتساؤلات التي يطرحها الممولين والمواطنين بشكل لحظي عن كافة المشاكل والعقبات التي تواجههم في أي قطاع ضريبي.

وأكدت "مصلحة الضرائب" على أن حلقة اليوم الأربعاء خاصة للإجابة عن تساؤلات الممولين حول منظومة الفاتورة الإلكترونية بمناسبة بدء الإجراءات الرسمية لتطبيق المرحلة الثامنة من "الفاتورة الإلكترونية " بعد إصدار الدكتور محمد معيط وزير المالية للقرار رقم 323 لسنة 2022، الذي يلزم كافة الشركات بالانضمام إلى المنظومة.

وتضم المرحلة الثامنة من "الفاتورة الإلكترونية " 4 مراحل فرعية إذ تبدأ المرحلة الفرعية الأولى في منتصف شهر سبتمبر المقبل بضم كافة الشركات المسجلة بالمأموريات التابعة لمحافظات الإسكندرية والبحيرة ومرسى مطروح على أن يتم تطبيق المراحل الفرعية المتبقية وفق جدول زمني تباعاً.

وكانت وزارة المالية نجحت في تطبيق المرحلة السابعة من منظومة الفاتورة الإلكترونية في منتصف شهر يونيو الماضي.