حفل جديد لـ روبي في العلمين الجديدة بمشاركة رودج

تحيي الفنانة روبي، والدي جي رودج، حفلا بمول نورث سكوير بالساحل الشمالي بمدينة العلمين الجديدة، وذلك يوم الجمعة الموافق 12 أغسطس الجاري، إذ تستعد لتقديم واحدة من أكبر حفلاتها بالساحل، بعد نجاح أغنيتها الأخيرة «نمت ننه».

وطالب الجمهور بـ روبي، بحسب إعلان الشركة المنظمة للحفل في بيان لها، بعد حفلة عمرو دياب الأخيرة، التي أشرفت على تنظيمها بنفس المكان، وكانت واحده من أقوى حفلات الساحل هذا العام.

روبي فى حفل غنائي جديد

والجدير بالذكر، أن روبي طرحت أحدث أغنياتها «نمت ننه»، الفترة الماضية، من كلمات وألحان عزيز الشافعي وتوزيع توما، والفيديو كليب من إخراج خالد مختار، واحتلت التريند لأيام.

روبي تشارك في فيلم واحد تاني

وتشارك روبى في فيلم «واحد تاني» بطولة أحمد حلمى، نسرين أمين، عمرو عبد الجليل، سيد رجب، أحمد مالك، نور إيهاب وعدد آخر من الفنانين، ومشاركة عدد من ضيوف الشرف منهم عمرو وهبة من تأليف هيثم دبور، وإخراج محمد شاكر خضير، وإنتاج شركات سينرجى فيلمز، وماجيك بين وأفلام مصر العالمية وأوسكار، والفيلم يعيد أحمد حلمى إلى السينما بعد غياب 3 سنوات.

وتدور أحداث الفيلم، حول موظف يعمل أخصائي اجتماعي في مصلحة السجون، إذ يجري مقابلات مع المساجين، ويكتب تقارير عن حالتهم النفسية، وفي السجن يقابل أحد زملاء دراسته القدامي ويكتشف أنه أصبح رجل أعمال ناجحا، وعقب خروجه يدعوه لحفل يجمع زملاءهم القدامي ليكتشف الموظف أنه أفشل زملاء جيله ويعيد التفكير في حياته مجددًا.