نبيلة عبيد تشيد يأغنية روبي: بعد توبة وأهواك وتخونوه بقيت أغني نمت ننه

أشادت الفنانة نبيلة عبيد عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام» بأغنية روبي الجديدة «نمت ننة».

ونشرت نبيلة عبيد فيديو لقطات من أفلامها على أنغام «نمت ننة» لروبي، وعلقت قائلة: «نمت ننه طب والحب اللي بيننا مش هتكلمني سيكا مش حتدلعني سنة.. بعد توبة وأهواك وتخونوه بقيت أغني نمت ننه.. بس لو ما كنتش بحبك يا روبي مساكم ورد بلدي».

طرح أغنية نمت ننه

وطرحت روبي مؤخرا أغنية «نمت ننه»، من كلمات وألحان عزيز الشافعي، توزيع توما، والفيديو كليب من إخراج خالد مختار، وحققت الأغنية مشاهدات كبيرة على موقع الفيديوهات «يوتيوب».

روبي تستعد لحفلها في العلمين الجديدة

ومن ناحية اخرى، تستعد روبي لحفلها الغنائي في العلمين، والذي روجت له منذ أيام عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، حيث نشرت البوستر الدعائي للأغنية وعلقت عليه قائلة: «مستنياكو في أول حفلة في العلمين الجديدة يوم 12 أغسطس».