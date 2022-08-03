آخر موعد لتسجيل رقم الهاتف على بطاقة التموين.. باقِ أقل من شهر

تسجيل رقم الهاتف عبر دعم مصر على البطاقة التموينية، من أكثر الأشياء التي اهتم بها العديد من المواطنين خلال الفترة الأخيرة، فبعد أن كان من المقرر أن تنتهي المدة المحددة للمواطنين نهاية شهر يوليو الماضي، أعلنت وزارة التموين عن مد تلك المهلة، حتى يستطيع المواطنين تسجيل الرقم الخاص بهم منعًا لتوقف بطاقة التموين.

وبدأ العديد من المواطنين الذين لم يسجلوا رقم الهاتف على البطاقة التموينية حتى الآن، في التساؤل عن آخر مهلة للمواطنين لتسجيل رقم الهاتف الخاص بهم، واهتمامًا بما يبحث عنه المواطنون، توضح بوابة «الوطن» من خلال هذا التقرير، آخر موعد لتسجيل رقم الهاتف على بطاقة التموين، وخطوات التسجيل كالتالي:

آخر موعد لتسجيل رقم الهاتف على بطاقة التموين عبر دعم مصر

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، عن مد مهلة تسجيل رقم الهاتف على البطاقة التموينية عبر موقع دعم مصر حتى نهاية شهر أغسطس الجاري، بعد أن كان من المقرر أن تنتهي المهلة 31 يوليو الماضي، ما يعني أن ما تبقى على تسجيل رقم الهاتف مدة أقل من شهر.

خطوات تسجيل رقم الهاتف على بطاقة التموين عبر موقع دعم مصر

- يقوم الراغب في تسجيل رقم الهاتف على بطاقة التموين بالدخول على موقع دعم مصر من هنا.

- يتم إدخال رقم بطاقة التموين الخاصة بالمواطن والضغط على «تسجيل».

- وبعد ذلك، تظهر أمام المواطن بيانات البطاقة التموينية وعدد الأفراد المتواجدين بها.

- يدخل المواطن رقم الهاتف، على أن يكون مسجل باسم صاحب البطاقة في شركة المحمول.

- يتم إرسال رسالة للمواطن عبر الهاتف المحمول، تفيد بقبول رقم الهاتف الخاص به بعد أن يتم التحقق من بيانات رقم الهاتف.