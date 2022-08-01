مصدر بـ«التموين»: بطاقة الفرد الواحد ستحصل على الزيادة الجديدة

قال مصدر مسؤول في وزارة التموين والتجارة الداخلية، إنّ زيادة التموين الجديدة التي أقرها مجلس الوزراء للفئات الأكثر احتياجًا، سيحصل عليها أصحاب البطاقات المستحقين للزيادة، تيسيرا عليهم خلال الفترة الحالية، مؤكدا أن بطاقة الفرد الواحد ستحصل أيضا على الزيادة إذا كانت من بين البطاقات التي أجرت الحكومة حصرًا لها باعتبار أصحابها من الفئات الأولى بالرعاية.

زيادة التموين الجديدة لهذه الفئات

ونوه المصدر في تصريح لـ«الوطن»، بأنه وفقا لقرار رئيس مجلس الوزراء فإن الفئات المقرر حصولها على زيادة التموين الجديدة على بطاقات التموين تشمل التالي:

- كل بطاقة تموين يقل المعاش الشهري لصاحبها عن 2500 جنيه.

- كل بطاقة تموين يقل الراتب الشهري لصاحبها عن 2700 جنيه.

- كل بطاقة تموين يندرج صاحبها ضمن الأسر الأولى بالرعاية، وهم أصحاب معاش تكافل وكرامة والأرامل والمطلقات.

القيمة المالية المقرر صرفها لأصحاب بطاقات التموين

وتعتزم الحكومة منح مساعدات استثنائية لمدة 6 أشهر لأصحاب بطاقات التموين الأكثر استحقاقا للدعم التمويني، إلا أن الدعم الجديد لهم لن يتم صرفه نقدا، وفقا لتصريحات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ولكن سيتم صرفه في صورة سلع تموينية من منافذ البقالين وفقا لرغبة واختيار صاحب البطاقة لنوعية السلع المتاحة والمتوافرة من قبل وزارة التموين، وتشمل القيمة المالية المقرر صرفها كالتالي:

- سلع تموينية بقيمة 100 جنيه شهريا على بطاقة التموين التي تضم أسرة واحدة لمدة 6 أشهر.

- سلع إضافة بقيمة 200 جنيه شهريًا على بطاقة التموين التي تضم أسرتين أو 3 أسر لمدة 6 أشهر.

- سلع إضافية بقيمة 300 جنيه شهريًا على بطاقة التموين التي تضم 3 أسر فأكثر لمدة 6 أشهر.