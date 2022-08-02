خطوات الاستعلام عن قبول رقم المحمول على بطاقة التموين عبر موقع دعم مصر

تحديث بطاقة التموين من الكلمات التي ترتفع عليها معدلات البحث، إذ طالبت وزارة التموين المواطنين خلال وقت سابق بضرورة تسجيل رقم هاتف مسجل باسم صاحب بطاقة التموين بإحدى شركات الاتصالات الأربعة، عبر موقع دعم مصر، وبالفعل سجل عدد كبير من المواطنين رقم الهاتف، لكنهم لا يعلمون إذا كان قد تمّ قبول الهاتف أم لا؟

وفي هذا الصدد، يستعرض موقع «الوطن» فيما يخص تحديث بطاقة التموين، خطوات التأكّد من قبول رقم الهاتف لتحديث بيانات بطاقة التموين، حتى لا تتعرض للوقف الصرف، وآخر موعد التسجيل في السطور التالية:

خطوات التأكد من قبول الهاتف في تحديث بطاقة التموين

ويتساءل الكثيرون ممن سجلوا رقم المحمول باسم صاحب بطاقة التموين ولم تصلهم رسالة أو تأكّيد من الموقع أو ظهرت لهم رسالة «تحت المراجعة» كيف يمكنهم التأكد من تسجيل رقم الهاتف في خطوات بسيطة:

- الدخول على موقع دعم مصر التابع لوزارة التموين المصرية، أو الدخول بشكل مباشر من هنــا.

- ستكون الصفحة الرئيسية هي طلب إدخال رقم بطاقة التموين لتحديث البيانات، وسيكون عليك إدخال رقم الهاتف.

- ستظهر حالة الطلب سواء «تحت المراجعة أو تم تسجيل الرقم الذي تمّ إدخاله».

آخر موعد لتحديث بيانات بطاقة التموين 2022

وكانت وزارة التموين قد أعلنت خلال الفترة الماضية عن إمكانية تحديث بطاقة التموين عبر الموقع المخصص، على أن تكون آخر مهلة هي بنهاية أغسطس الجاري، وذلك بدلًا من انتهاء المهلة التي كانت مقررًا لها 31 يوليو الماضي.

ووفق بيان وزارة التموين، فقد جاء نص قرار الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية بمد المهلة كالتالي: «تيسيرًا على المواطنين أصحاب بطاقات التموين، التي جاءت لهم رسالة على بون صرف الخبز بالتوجه إلى مكتب التموين لتسجيل رقم موبايلك، يتمّ مدّ فترة تسجيل رقم المحمول مع استمرار فتح موقع دعم مصر حتى 30 أغسطس 2022».