فايز حلمي: قرار الرئيس بعلاجي طاقة نور لحياة جديدة

عاش أيام صعبة للغاية، سنوات كان يعاني فيها من مرارة المرض، إثر إصابته بمرض بالقلب ومع مرور الأيام زاد مرضه ليصل إلى طريق مسدود، خاصة بعد أن أنفق كل ما لديه عبر رحلة طويلة وشاقة من أجل الوصول لبر الأمان والشفاء من هذا المرض، كان الأمر ثقيلا حتى جاءت طاقة النور لبداية حياة جديدة بالنسبة له، وذلك عقب قرار من الرئيس عبدالفتاح السيسي، بعلاج فايز حلمي، موظف بالإدارة الصحية، بمركز قلين، بمحافظة كفر الشيخ، على نفقة الدولة والذي سوف ينقل اليوم إلى مستشفى 6 أكتوبر لبداية مشوار ورحلة علاجه.

حلم كان بعيد المنال

يقول فايز حلمي، مواطن من مركز قلين، في تصريح خاص لـ«الوطن»، «لم أكن أتخيل أن يتابع الرئيس السيسي شكوتي بهذا القدر الكبير من الاهتمام، وذلك عبر مداخلة هاتفية لي على قناة صدى البلد الفضائية، تحدثت فيها عن مرض مزمن بالقلب ورحلة علاج استمرت على مدار سنوات بحثاً عن الشفاء بالنسبة لي».

رئيس يشعر بالبسطاء

ويتابع فايز «بينما كانت مداخلتي بالقناة سعياً مني لتحمل الدولة نفقات علاجي، ولكن كانت المفاجأة التي لا تصدق قرار من الرئيس السيسى بعلاجي على نفقة الدولة بأمر من الرئيس، ولم يمر سواء ساعات حتى تلقيت أمس الثلاثاء اتصالا تليفونيا من محافظ كفر الشيخ، اللواء جمال نور الدين، بأنني سوف يتم نقلي لتلقي العلاج داخل مستشفى 6 أكتوبر بالدقي، ساعات غيرت حياتي كأنني أولد من جديد، أسرتي في فرح وسعادة بالغة وجيراني أبناء مركزي، حقاً الرئيس يشعر بالبسطاء والفقراء فعل كل ما كنت أتمناه مهما عبرت من كلمات شكر لن أوفيه حقه فهو ذو قلب كبير ورحيم بالمواطنين».