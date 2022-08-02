متحدث «الرياضة»: مصر أصبحت من أهم الدول في استضافة البطولات العالمية

قال الدكتور محمد فوزي المتحدث باسم وزارة الشباب والرياضة، إنّ الرئيس عبدالفتاح السيسي يولي اهتمامًا خاصًا بالرياضة، باعتبارها أمنا قوميا، فكانت الانطلاقة التي يراها كل المصريين، فهناك اهتمام كبير بكل المنشآت الرياضية، التي جعلت مصر واحدة من أفضل دول العالم استضافة للأحداث والبطولات العالمية.

السيسي يولي اهتماما كبيرا بتنظيم الأنشطة الرياضية على أرض مصر

وأضاف «فوزي»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية قصواء الخلالي مقدمة برنامج «في المساء مع قصواء»، على قناة «سي بي سي»، أن اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي بالمجال الرياضي جعل مصر على الطريق الصحيح، من خلال دعم النشاط الرياضي، إذ إنّ هذا المجال يدعم الاقتصاد القومي، كما أن الرئيس السيسي يولي اهتمامًا كبيرًا بكل الأنشطة الرياضية التي تنظم على أرض مصر، بالإضافة إلى دعم الرياضيين، وهو ما يعني أن الرياضة لها دور كبير جدا في دعم الاقتصاد الوطني ضمن رؤية الرئيس السيسي.

السيسي وجه اليوم بالمتابعة الدقيقة لكل البنية التحتية الرياضية

وأوضح المتحدث باسم وزارة الشباب والرياضة، أن الرئيس السيسي، أكد اليوم، في حضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، على المتابعة الدقيقة لكل البنية التحتية الرياضية، وبخاصة مدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية، وسرعة الانتهاء من كل المنشآت، إذ تعتبر واحدة من أكبر المدن الرياضية على مستوى الشرق الأوسط وإفريقيا.