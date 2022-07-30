«الوطن» تستعرض تفاصيل أحدث وظائف «الشباب والرياضة» للخريجين

تواصل وزارة الشباب والرياضة، من خلال الإدارة المركزية للتدريب والمشروعات، دورها المجتمعي والمساهمة في تخفيض معدلات البطالة، وتوفير آلاف فرص العمل للشباب والخريجين، بالتنسيق مع شركة كير مصر وفي إطار مبادرة «يوم التوظيف»، حيث يتم المساهمة في هذا الدور المجتمعي من جانب وزارة الشباب والرياض تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة.

توفير فرص عمل متنوعة بمطعم شهير حاليًا

واليوم تعلن وزارة الشباب والرياضة عن توفير فرص عمل متنوعة بمطعم شهير، ستوضح «الوطن» تفاصيلها وطرق وقواعد وشروط التقديم للالتحاق بهذه الوظائف، التي جاءت على النحو التالي:

بروتوكول بين الوزارة وسلسلة مطاعم «برجولا لاونج» لتوفير فرص عمل جديدة للشباب

- تعلن سلسلة مطاعم «برجولا لاونج» بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، عن حاجتها لشغل العديد من فرص العمل الخالية بها وذاك للتعيين بها، متضمنة العديد من المميزات والإغراءات المالية والإدارية للمرشحين للالتحاق بهذه الوظائف، وهي كما يلي:

أنواع الوظائف الخالية المطلوب شغلها في سلسلة المطاعم

1. أمين مخزن

2. محاسب

3. مساعد شيف سخن

4. كبابجي

5. مساعد شيف بيتزا

6. مساعد شيف شاورما

7. كاشير

8. إستيوارد

9. مسؤول تسليم أوردرات

10. كابتن صالة

11.ويتر

12. باريستا

أماكن العمل: مدينة المستقبل (القاهرة)

الشروط:

• مؤهل متوسط أو مؤهل عالٍ

• خبرة لا تقل عن 3 سنوات

• أقصى حد للسن (35 سنة)

• ذكور وإناث

الحقوق والامتيازات التي تمنحها المطاعم للعاملين بها

وتتضمن أهم الحقوق والامتيازات التي خصصتها سلسلة المطاعم للعاملين الملتحقين بها، وفقا لمواد قانون العمل ما يلي:

• راتب مجزٍ

• عدد ساعات العمل 9 ساعات

• يوم إجازة لكل أسبوع

• وجبة وسكن

• تأمين صحي وتأمين اجتماعي

- للتقدم للوظيفة يرجى ملء الاستمارة التالية:

https://bit.ly/3PD4Roi

أو التسجيل مباشرة على منصة توظيف مصر من خلال اللينك الآتي من الساعة التاسعة صباحًا حتى الثالثة مساء.

https://bit.ly/3PTKzGT

https://bit.ly/3J4mk6K

https://bit.ly/3bazgM0

https://bit.ly/3b5pKK1

https://bit.ly/3OzbIhw