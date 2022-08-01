حظك اليوم برج العقرب الاثنين 1-8-2022 عاطفيا ومهنيا

مواليد برج العقرب من الشخصيات الطموحة التي تسعى لتحقيق أهدافها، إذ يعرف بحساسيته وعاطفته المفرطة، فهو يميل إلى الغموض والكتمان، ويفضل الاحتفاظ بمساحته الشخصية، كما يتميز بأنه من الشخصيات العنيدة والعنيفة التي يصعب عليها الثقة في الآخرين، وعندما يحب يشعر بالغيرة.

وفيما يلي تستعرض بوابة «الوطن» ضمن الخدمات الإخبارية التي تنشر على مدار اليوم، للمهتمين بمتابعة مجال الفلك وحركة الكواكب والقمر والشمس، حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيدين المهني والعاطفي وفق خبيرة الأبراج عبير فؤاد، في السطور التالية:

حظك اليوم برج العقرب مهنيًا

قالت خبيرة الأبراج عبير فؤاد، لمواليد برج العقرب إن حظك اليوم على المستوى المهني والعملي تمكنك من تنمية الأعمال الخاصة بك، بشرط أن تنتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج العقرب عاطفيًا

بينما على المستوى العاطفي والعائلي تقول «فؤاد»، إنه رغم التشوش، القمر في منزل الأصدقاء يساعدك على التألق ويمنحك أدوات السعادة.

مشاهير برج العقرب

ومن أبرز مشاهير برج العقرب، الدكتور مجدي يعقوب طبيب القلب العالمي، والأمير تشارلز، ومنى عبدالغني، وأحمد فهمي، وأمينة خليل، ومحمد حماقي، وأسيل عمران، والفنان خالد سليم، والفنان ماجد المهندس، وطارق لطفي، وصلاح السعدني، ومحمد فراج.