أورتيجا يكشف عن برومو أغنيته الجديدة فكة

كشف مطرب المهرجانات أورتيجا عن برومو أغنيته الجديدة التي تحمل عنوان فكة، والمقرر طرحها خلال الفترة القليلة المقبلة، وذلك من خلال صفحاته الخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وشارك أورتيجا برومو أغنية فكة عبر صفحته الخاصة على موقع الصور الشهير إنستجرام، الذي ظهر فيه وهو يرتدي تيشيرت باللون الأبيض وبه أكثر من لوكيشن.

وعلق أورتيجا على البرومو: «يلا جاهزين ولا إيه، فكة قريبا على كل المنصات»، ولكنه لم يكشف عن أي تفاصيل أخرى خاصة بالفيديو كليب، وتفاعل الجمهور معه بشكل كبير، معبرين عن انتظارهم للفيديو كليب.

أورتيجا يطرح يا غزال يا غزال

يذكر أن أورتيجا طرح مؤخرا فيديو كليب بعنوان يا غزال يا غزال، عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.

وتقول كلمات أغنية يا غزال يا غزال:

مش هسيبك لحد غيري

انا توم وانتي جيري

مش هسيبك لحد تاني

انتي جيتي الدنيا علشاني

اه يا موز على لوز

سكر كلوكوز حلاوة أوفر دوس

تعالي جنبي كلوز

آخر أعمال أورتيجا

وانتهى أورتيجا مؤخرا من تصوير فيديو كليب آخر يحمل اسم مدرسة شيطان، وكشف في تصريحات خاصة لـ«الوطن» عن أن هذا الكليب توعوي ويهدف إلى توجيه نصائح للشباب ضد تعاطي المخدرات والاستروكس والأشياء المنتشرة خلال هذه الفترة.

وأكد أورتيجا أنه يستهدف بهذه الرسالة الجمهور الذي يحب المهرجانات ويستمع إليها.