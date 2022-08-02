تردد قناة ماجد الجديد 2022.. «لو عايز تنمي مهارات طفلك»

يهتم الكثير من الآباء والأمهات بتنزيل الكثير من قنوات الأطفال المختلفة، التي تقدم المحتويات المختلفة والمتنوعة والمناسبة لأطفالهم، وتساعدهم على تعلم الكثير من المهارات مثل حفظ الأرقام والحروف، ومعرفة كيفية حساب الأرقام، ومن أبرز الترددات التي يبحثون عنها تردد قناة ماجد الجديد 2022.

وتهتم بوابة «الوطن» بشكل دائم ومستمر بتقديم ما يبحث عنه القراء على مدار 24 ساعة، لذلك نوضح من خلال هذا التقرير تردد قناة ماجد الجديد 2022 على القمر الصناعي نايل سات، بالإضافة إلى بعض القنوات الأخرى.

تردد قناة ماجد 2022 الجديد على النايل سات

وجاء تردد قناة ماجد كالتالي:

- القمر الصناعي: نايل سات.

- التردد: 11804.

- معدل الترميز: 27500.

- الاستقطاب: أفقي.

- معامل تصحيح الخطأ: 3/4 .

تردد قناة كراميش 2022

- القمر الصناعي: نايل سات.

- التردد: 11603.

- معدل الترميز: 27500.

- الاستقطاب: أفقي.

تردد قناة سبونج بوب 2022

- القمر الصناعي: نايل سات.

- التردد: 12500.

- الاستقطاب: v.

- معدل الترميز: 27500.

تردد قناة طيور الجنة 2022

- القمر الصناعي: نايل سات.

- التردد: 11393.

- معدل الترميز: 27500.

- الاستقطاب: عمودي:

- معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

تردد قناة هدهد

- التردد: 11641 .

- معدل الترميز: 27500.

- الاستقطاب: أفقي .

- معامل تصحيح الخطأ: 5/6 .

تردد قناة طيور بيبي

- التردد: 11396 .

- معدل الترميز: 27500 .

- الاستقطاب: عمودي .

تردد قناة ميكي الجديدة

- التردد: 11528 .

- معدل الترميز: 27500 .

- معامل تصحيح الخطأ: 3/4 .

- الاستقطاب: أفقي.

تردد قناة MBC 3 للأطفال

- التردد: 11475.

- معدل الترميز: 27500.

- الاستقطاب: رأسي.

تردد قناة سمسم

- التردد: 11483.

- معدل الترميز: 27500.

- الاستقطاب: أفقي.

- معامل تصحيح الخطأ: 6/5.