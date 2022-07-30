تردد قناة الأهلي الجديد 2022.. شاهد الاستوديو التحليلي للمباريات

يحرص عشاق الساحرة المستديرة خاصة مشجعي المارد الأحمر على البحث عن تردد قناة الأهلي الجديد 2022، رغبة منهم في مشاهدة البرامج التي تحلل المباريات، وأيضًا التي تستضيف نجوم الكرة للحديث عن مشوارهم الكروي.

واهتمامًا بما يبحث عنه المتابعون بشكل يومي ودائم ومستمر، توضح بوابة «الوطن» من خلال هذا التقرير، تردد قناة الأهلي الجديد 2022 على القمر الصناعي نايل سات، بالإضافة إلى بعض القنوات الرياضية الأخرى مثل قناة الزمالك، وتتمثل في الآتي:

تردد قناة الأهلي الجديد 2022

- القمر الصناعي: نايل سات.

- تردد: 11747

- معدل الترميز: 27500

- معامل استقطاب: رأسي H

- معامل تصحيح الخطأ: 3/4

تردد آخر لقناة الأهلي عبر النايل سات

- التردد: 11440.

- معدل الترميز: 27500

- معامل الاستقطاب: أفقي.

- معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

وهناك عددًا كبيرًا من القنوات الرياضية المصرية التي يهتم المواطنون بمتابعتها، وجاءت كالتالي:

تردد قناة الزمالك الجديد 2022

وبالنسبة لمشجعى القلعة البيضاء، فيمكن تنزيل قناة الزمالك على القمر الصناعي نايل سات وضبطها على التلفاز، من خلال البيانات التالية:

- القمر الصناعي: نايل سات.

- التردد: 12092.

- الاستقطاب: عمودي.

- معدل الترميز: 27500.

- معامل تصحيح الخطأ: 5 / 6.

تردد قنوات أون تايم سبورت

- تردد القناة: 10853.

- الاستقطاب: أفقي H.

- معدل الترميز: 27500.

- معامل التصحيح الخطأ: 5/6.

تردد قناة أون تايم سبورت 2

- القمر الصناعي: نايل سات.

- تردد أون تايم سبورت 2: 11449.

- معدل تصحيح الخطأ: 6/5.

- معدل الترميز: 27500.

- الاستقطاب: أفقي.

- الجودة: SD