تردد قناة زي ألوان الجديد 2022.. لعشاق السينما والدراما الهندية

يبحث كثير من عشاق الدراما الهندية عن العديد من القنوات التي تحرص على بث إذاعة المسلسلات والأفلام الهندية القديمة والحديثة، ومن أبرز تلك الأشياء التي يتم البحث عنها هو تردد قناة زي ألوان الجديد، والتي تحرص على إذاعة المحتويات الأكثر شعبية بين الجمهور العرب.

وسعيا من بوابة «الوطن» لتقديم ما يبحث عنه المتابعون والقراء بشكل يومي ومستمر، نوضح من خلال هذا التقرير تردد قناة زي ألوان الجديد 2022 على القمر الصناعي نايل سات، والقمر الصناعي عرب سات، والتي جاءت كالتالي:

تردد قناة زي ألوان الجديد 2022 على القمر الصناعي نايل سات

ويتم بث قناة زي ألوان على القمر الصناعي على التردد التالي:

- القمر الصناعي نايل سات

- التردد: 11939.

- معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي H.

تردد قناة زي ألوان الجديد 2022 على القمر الصناعي عرب سات

- القمر الصناعي عرب سات

- التردد: 12111.

- معدل الترميز: 27500.

- الاستقطاب: عمودي V.

وعن قناة زي ألوان فتحرص على تقديم ترفيهي مميزا لمحبي وعشاق الدراما والسينما الهندية، إذ أنها تابعة لرجل الأعمال الهندي «سوبهاش تشاندرا»، وتبث القناة تلك المحتويات من مقرها دبي، تقدم محتوى ومضمونا ترفيهيًا متميزًا ومتنوعًا، له القدرة على جذب العديد من المشاهدين لـ الدراما الهندية المختلفة والمتنوعة.

وخلال السنوات القليلة الماضية استطاعت قناة زي ألوان الهندية الوصول إلى محتوى مناسب للجمهور، ومن أبرز المسلسلات التي قامت القناة بإذاعتها «مسلسل حب العمر، ومسلسل جودان، مسلسل تجمعنا علاقة، مسلسل قلوب أنانية».