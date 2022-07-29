تردد قناة توم وجيري.. محتوى ترفيهي لتسلية الأطفال خلال إجازة الصيف

تردد قناة توم وجيري، واحدة من القنوات المحببة لدى الأطفال الذين يفضلون متابعة المغامرات من خلالها، لهذا تصدرت محركات البحث عبر المحرك العالمي «جوجل» خلال الدقائق القليلة الماضية بالتزامن مع إجازة نهاية العام، فضلًا عن عدد من ترددات قنوات الأطفال الأخرى مثل قناة كراميش.

وفي إطار تقديم الخدمات الإخبارية للقاري، نرصد في التقرير التالي، تردد قناة توم وجيري، استمرارا لسلسلة الأخبار التي تقدمها «الوطن» على مدار الساعة.

تردد قناة توم وجيري

- القمر الصناعي: نايل سات.

- التردد: 11355.

- الاستقطاب: عمودي V.

- معدل الترميز: 27500

- معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

وإلى جانب تردد تردد قناة توم وجيري 2022، يوجد العديد من ترددات قنوات الأطفال التي تقدم محتوى يتناسب مع تلك الفئة العمرية، كالتالي:

تردد قناة كراميش الجديد 2022

- يمكن متابعة قناة كراميش من خلال القمر الصناعي: القمر الصناعي نايل سات.

التردد: 11643.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

جودة: HD.

استقطاب: أفقي.

تردد قناة تنة ورنة 2022

- القمر الصناعي: نايل سات.

- التردد: 11853.

- معدل الترميز: 27500.

- معامل تصحيح الخطأ: 2/3.

- الجودة: HD.

- الاستقطاب: أفقي.

تردد قناة ميكي كيدز الجديد

- القمر الصناعي: نايل سات.

- التردد: 11526.

- معدل الترميز: 27500.

- معامل تصحيح الخطأ: 8/7.

- الاستقطاب: أفقي.

تردد قناة طيور بيبي 2022

- القمر الصناعي: نايل سات.

- التردد: 11396.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: عمودي.

الجودة: HD.

القمر الصناعي: نايل سات.

تردد قناة سمسم 2022

- القمر الصناعي: نايل سات.

- التردد: 11483.

- معدل الترميز: 27500.

- الاستقطاب: أفقي.

- معامل تصحيح الخطأ: 6/5.

تردد قناة طيور الجنة 2022

- القمر الصناعي: نايل سات.

- التردد: 11393.

- معدل الترميز: 27500.

- الاستقطاب: عمودي.

- الجودة: HD.

- معامل تصحيح الخطأ: 3/4.