تردد قناة أون تايم سبورت ١،٢،٣ على القمر الصناعي النايل سات

تردد قناة أون تايم سبورت ١،٢،٣، من الكلمات التي ترتفع عليها معدلات البحث عبر المحركات العالمية مثل «جوجل»، وكيفية ضبطها على التليفزيون، حتى يتمكن المتابعون من مشاهدة المباريات المحلية مثل الدوري المصري وكأس مصر، والاستديوهات التحليلية التي تعقب المباريات، فضلًا عن البرامج التي تقدم كل تفاصيل الأندية فيما يخص صفقات اللاعبين، أو تحليلات التدريبات وغيرها.

تردد قناة أون تايم سبورت ١،٢،٣

وفي هذا السياق، ينشر موقع «الوطن» في إطار سلسلة الخدمات الإخبارية التي يقدمها للقراء على مدار اليوم، فيما يخص تساؤلات المواطنين عبر المحركات العالمية، نقدم فيما يلي، تردد قناة أون تايم سبورت ١،٢،٣ الجديد، وكيفية ضبطها على التليفزيون في السطور التالية:

تردد قناة أون تايم سبورت 1

ويمكن ضبط تردد قناة أون تايم سبورت 1عبر القمر الصناعي نايل سات، من خلال التالي:

- القمر الصناعي: نايل سات.

- التردد: 11681.

- معامل الترميز: 27500.

- الاستقطاب: أفقي.

- معامل تصحيح الخطأ 5/6.

تردد أون تايم سبورت 2

- القمر الصناعي: نايل سات.

- التردد: 12303.

- الاستقطاب: أفقي.

- معدل الترميز: 27500.

تردد قناة أون تايم سبورت 3

القمر الصناعي: نايل سات.

- التردد: 12303.

- معامل الترميز: 27500.

- الاستقطاب: أفقي.

- معامل تصحيح الخطأ 5/6.

خطوات ضبط تردد قنوات أون تايم سبورت

ولمن يرغب في متابعة قنوات أون تايم سبورتس، اتباع الخطوات التالي:

- تشغيل جهاز الريسيفر والدخول على القائمة الرئيسية.

- يتم بعدها اختيار الإعدادات أو setting، حسب لغة الجهاز التي يتم اختيارها.

- سوف يطلب منك اختيار التثبيت ويفضل الضغط على التثبيت اليدوي.

- وبعدها سيطلب منك تحديد القمر الصناعي، وفي تلك الحالة سيكون النايل سات، ثم بعد كذلك كتابة التردد الخاص بالقناة والانتظار للتحميل وتثبيتها على التليفزيون، وبذلك تكون قد انتهيت من تنزيل القناة وستجدها على الرسيفر الخاص بك.