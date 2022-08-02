خالد عكاشة: توقيت زيارة رئيس الكونجرس الأمريكي لتايوان مثير للجدل

قال العميد خالد عكاشة، مدير المركز المصري للوحدات والدراسات الاستراتيجية، إن التصعيد العسكري الصيني كان جاهزا منذ أن وصلت رئيسة الكونجرس الأمريكي لتايوان، لافتا إلى أن الصين اعتبرت زيارتها تهديدا صريحا للأمن الصيني، في الوقت الذي أعلنت فيه أمريكا أن الزيارة دبلوماسية ولن تؤثر على العلاقات بين الصين والولايات المتحدة.

البيت الأبيض ووزارة الدفاع الأمريكية يتحفظان على الزيارة

وأوضح «عكاشة» في مداخلة هاتفية برنامج «مساء dmc» مع الإعلامي رامي رضوان، والمذاع على فضائية «DMC» أن البيت الأبيض يتحفظ على الزيارة وكذلك وزارة الدفاع الأمريكية تؤكد أن توقيت الزيارة غير مناسب بل ومثير للجدل، بما يطرح سؤالا عن الأمر سواء إن كان نوعا من أنواع توزيع الأدوار أم أنه مجرد تتحرك بشكل طبيعي، بالإضافة إلى أن الصين في موقف صعب حاليا، وقد أعلنت التعامل العسكري وستقوم به بشكل حقيقي بعد مغادرة رئيسة الكونجرس الأمريكي.

الشعب الصيني يحاول أن يلتزم بضبط النفس

وأشار العميد خالد عكاشة، إلى أن الشعب الصيني يحاول أن يلتزم بضبط النفس، وحاولت الصين أن تنأى بنفسها عن الصراع الأوكراني الروسي، لافتا إلى أن الصين بعد دخولها إلى نهار يوم الأربعاء ستقوم بتطورات في التعامل على عدة مناطق، ومنها الجزر والسواحل المحيطة بتايوان.

حرب وصدام جديد

وأكد مدير المركز المصري للوحدات والدراسات الاستراتيجية، أن الدولتين لا بد أن تعبرا هذه المشكلة، محذرا الوقوع في حرب وصدام جديد، في ظل المحاولات الحالية لمواجهة آثار الحرب الروسية الأوكرانية.